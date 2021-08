Bivši vatreni Goran Vlaović i Miss Universe Hrvatske Ivana Mišura vjenčali su se ovog vikenda u Zagrebu. Dino i Viktorija Rađa proslavili su 20 godina braka. Najljepša košarkašica Antonija Mišura Sandrić ponovno je trudna. Lana Jurčević je za četvrtu godišnjicu veze pokazala koliko je zaljubljena u svojeg dečka Filipa. U životima domaćih zvijezda romantike ne nedostaje, a detalje ima Davor Garić za In magazin.

Sudbonosno DA ovog su vikenda u Zagrebu izgovorili bivši vatreni Goran Vlaović i Miss Universe Hrvatske 2014. Ivana Mišura. Ivana je blistala u raskošnoj vjenčanici, a društvo su joj radile, među ostalima, i kolegice misice Ivana Delač i Natalija Prica. Goran i Ivana nedavno su dobili kćerkicu Vanu.



''Jako sam sretna jer moja beba spava po cijelu noć. Svi se čude pa kako si to izvela, kako je to moguće, evo zaista jedan veliki blagoslov'', rekla je Ivana nedavno.



Romantike ne nedostaje u domu Viktorije i Dine Rađe. Proslavili su dva desetljeća braka. ''I tako 20 godina. Nikad dosadno. Šta ću kad je volin!'' napisao je Dino, a ona je za godišnjicu pokazala njegovu kolekciju njezinih ne baš laskavih izdanja.

''I danas smo jednako zaljubljeni kao i tada. Ja uvijek kažem - recept je imati Dinu Rađu za muža. Žene, žao mi je. Gotovo. Uzela sretnica!'', objasnila je kratko Viktorija Rađa.



Deset godina ljubavi s lijepom Raquel Ivan Rakitić proslavio je emotivnom objavom. ''Ti si moja sadašnjost, budućnost i najbolje što mi se ikad dogodilo!'' - napisao je Raketa, a da je sretna u ljubavi ne skriva ni Lana Jurčević. S dečkom Filipom proslavila je četvrtu godišnjicu i otkrila da je zaljubljena do ušiju.



''Sigurno su to neke stvari koje ti negdje duboko u tebi daju mir i stabilnost, a gle, nakon svih tih godina ups and downs, lijepo je kad si nekako, ako kažem s dvije noge na zemlji, ispast će nisam zaljubljena pa ne lebdim, ne nego fakat jedna lijepa stabilnost'', objasnila je i Lana Jurčević svoju životnu filozofiju.



S bratom blizancem Lanina dečka Filipa, Antonijom, u ljubavnoj je romansi uvijek nasmijana Zsa Zsa, koja je također otkrila koliko se vole. Nježne poljupce s dečkom nije skrivala ni Sonja Kovač, a sve je prštalo od romantike na koncertu Davida Temelkova. Pred nekoliko je tisuća ljudi zaprosio svoju djevojku Elenu.



Sve je spremno za vjenčanje godine. Snježana Mehun i njezin Franz ovih će dana na jednom od najljepših domaćih otoka zaploviti u bračne vode.



''Sigurno da me privukao svojom osobnošću i naravno atraktivan je muškarac, to j bilo prvo s čim te netko privuče. Super je kao osoba, dobar je, izuzetno je sposoban, to mi se jako sviđa, to mi imponira kad je netko inteligentan. Poznaje jako dobro Hrvatsku i priča malo hrvatski. Razumije većinu stvari, ima jako puno poslovnih partnera u Hrvatskoj tako da...'', sve je rekla i Snježana Mehun.



Košarkašica Antonija Mišura Sandrić i njezin suprug Marko objavili su da očekuju još jednu bebu, ovog puta sina, a Albina je strastvenim poljupcem s dečkom Ivanom pokazala koliko se vole.



''Neću skrivati, sretno sam zaljubljena, detalje ne moram otkrivati, ali to je ljubav iz djetinjstva, kockice su se i nama posložile, sudbina nas je spojila'', otkrila je Albina.



Nema sumnje, mnoge će zvijezde ovo ljeto pamtiti kao najromantičnije.

