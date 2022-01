S početkom nove godine ponovno su zaživjele priče o prolaznosti vremena. Domaći glazbenici i dizajneri otkrili su kako oni gledaju na to, jesu li godine tek broj, svojevrsno opterećenje ili znak uspješnosti.

Što je vrijeme, zašto leti. Što je sreća, čim se mjeri. Što je ljubav, daj me sjeti. Što je život u vjeri.

Sve su to pitanja koja čine život, stihovima nastavlja Jacques. Koliko vrijeme juri, najbolje vidi na svojoj djeci. Iako s ponosom gleda kako odrastaju, tu su i sjeta te nostalgija. No na svoj okrugli rođendan gleda tek kao na brojku. Zadovoljan je ostvarenim, no uvijek stremi višem te se trudi svaki dan biti bolji čovjek.

''S 40, ovih strahovitih 40, nevjerojatno su dobre. Nikad se ne bih vratio na 20, ta izgubljenost. Super je mladenačka zanesenost, ali to se može zadržati. Tek sad imam milijun i jednu želju i plan. Ovo sada je najbolje vrijeme mog života'', rekao je Jacques.

Slično 40-te opisuje i Saša Lozar. Nekad mu je vrijeme predstavljalo tek ono što pokazuje sat. Iako danas više nije tako, ne opterećuje se je li na najbolji mogući način iskoristio ono što je iza njega.

''Mislim da opsežna to do lista može samo deprimirati pogotovo kad nemaš dovoljno kvačica. Mislim da svako neplansko veselje i sretna vijest je dobrodošla i više te digne nego da kažeš jesam. Tako da sam više od iznenađenja'', govori Saša Lozar.

Život je više puta iznenadio i ovaj glazbeno-modni, a prije svega i ljubavni duo. Matija Vuica i Jurica Popović mogu se pohvaliti s 40 godina uspješnog stvaralaštva. Danas svoje fotografije listaju neopterećeni prošlošću te puni optimizma. Zadovoljni što su vjerovali u sebe i trudili se biti ispred vremena.

''Kome može pasti na pamet potrošiti svoj život u nešto što je takva neizvjesnost. Mi smo u stvari kockari, ali kockar možeš bitisamo sa srcem. Da smo uvijek okruženi dobrim ljudima i pozitivizmom. Ništa drugo mi ne treba'', kaže Matija, a u svojim godinama uživa i Alka.

''Šezdeseta, ja uopće nemam osjećaj, čini mi se kao neka šala'', priznaje.

Alka svoje godine nikad nije krila. Baš kao ni ove glazbene legende.

''Kad vidiš tu brojku, ne vjeruješ jer se ja tako ni ne osjećam'', kaže Zdenka Kovačiček.

''Zahvališ Bogu što si tu što možeš nešto dobro napraviti, nešto lijepo doprinijeti'', zaključila je Doris Dragović.

''Ja sam zadovoljan kako nosim svoje godine'', govori Miro Ungar,.

Na spomen brojki, mnogi su skloni analizirati i predviđati što bi bilo primjereno kojem dobu. Tako se Lana Jurčević na svojem Instagram profilu našalila na račun svojih godina i pitanja kad će postati majka.

''Ali fakat dođeš u neke godine kad malo shvatiš ''ajme, to je tako trebalo biti, dobro da se to sve dogodilo jer me to dovelo do toga i toga'', tako da ne kaže se za bezveze ''svako zlo za neko dobro''. Samo moramo biti strpljivi, e to najgore, obuzme nas ta negativa i crnilo, ajme, šta sad,ajme, šta sad, ali fakat, strpljen spašen'', zaključila je Lana Jurčević.

Vrijeme leti kad se dobro zabavljaš pa je tako za ove dvije nezaustavljive kreativke 20 godina na domaćoj modnoj sceni proletjelo u zanosu stvaranja modne povijesti.

''Ne mogu vjerovati da je prošlo 20 godina, baš je to jako ludo'', izjavila je Morana.

''Žena bi trebala nositi ono u čemu se najbolje i najugodnije osjeća, mislim nisam ni ja više mlada, imam 45 godina, a još uvijek nosim kratke haljine, apsolutno me u tome ne sputavaju moje godine, nosit ću to dokg od se u tome osjećam ugodno i da sam si to ja'', kaže Martina.

''Ja volim reći da imamo lijep život, da smo se ostvarile na raznim područjima našeg života i u principu samo neka ovak ostane'', govori Morana.

