Na današnji dan prije godinu dana napustio nas je Oliver Dragojević. U 71. godini pjevač je izgubio bitku s bolešću, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni.

''Moj je najveći uspjeh što mi se čini da sam ostao normalan. Može te prevarit ovo blještavilo scene i možeš zamislit da si netko, vanzemaljac ili svemirac. Ja znam točno, nema zvijezda, nema legendi'', ovako govore najveći, a on je bio i ostao među najvećima.

Za života istinska zvijezda, nakon smrti legenda. S ovoga svijeta u neki, vjerujemo, bolji, drugi svijet Oliver Dragojević otišao je prije točno godinu dana. Prazninu koju je ostavio samo djelomično mogu ispuniti njegove pjesme jer Oliver je bio nacionalno blago, dio naše glazbene kulture više od pola stoljeća.

''Oliver je znao tajnu glazbe, on je imao tu moć da kroz svoju interpretaciju, svoj glas, svoje sviranje i taj svoj fenomenalni osjećaj za glazbu prenese ljudima'', priča Meri Cetinić.

''Teško ova moja dječja duša koja je još u meni prihvaća da ga više nema'', govori Jasna Zlokić.

''S Oliverom je otišao i jedan dio životne ljepote i kad ostaneš bez toga, prazno je i bespredmetno uopće pričati o prazninama koje ostaju u životu, pogotovo kad je dobar dio života obilježen njegovim glasom'', zaključio je Tonči Huljić.

Napustio nas je u 71. godini života. Godinu dana borio se s teškom bolešću i vjerovao da će iz te borbe izaći kao pobjednik, ali posljednju bitku ipak je izgubio.

''Kad su ga prvi put pustili iz bolnice, onda je teško govorio i teško hodao. Onda mi je rekao da mu pomognem doći do sobe, došli smo u sobu, a on je kupio novu klavijaturu. Znači, on je imao totalno u planu nastaviti'', govori nam Gibonni.

Koliko je njegov odlazak rastužio cijelu Hrvatsku, dovoljno govore nezapamćeni prizori sa splitske Rive, s koje je ispraćen u svoju Velu Luku, gdje je i pokopan.

10.000 ljudi posljednjeg dana srpnja prošle godine odalo je počast tom majstoru glazbe, a Oliverov odlazak potresao je cijelu glazbenu scenu.

To je kao da se sruši crkva Gospa od Zdravlja, Sveti Frane, nemam pojma, nešto da se sruši zauvijek'', govori Danijela.

''Ona zadnja moralna vertikala, veličina ovih prostora. Kao da je neko dobro otišlo sa ovog svijeta, on je bio sigurno najjednostaviji lik, ja ne znam čovjeka kojeg on nije volio'', prisjeća se Nina.

Skroman, jednostavan, samozajatan, beskrajno talentiran, poseban – sve je to bio Oliver.

''On je mogao biti Ray Charles, on je mogao biti što god je htio. Savršeni muzičar, stopostotni muzičar, on je glazbu imao u krvi, on je bio rođeni glazbenik'', govori Zdenka Kovačićek.



''Jednostavan, velik, skroman a vrhunski glazbenik'', riječi su kojima je tog glazbenika opisao Davor Radolfi.

''Sićam se da taj čovjek nikad nije volio vodit ozbiljne razgovore tipa politika, bolesti, događaji itd. Samo pozitiva, zafrkancija'', otkriva nam Zorica Kondža.

Ovaj rođeni glazbenik otpjevao je Cesaricu, Magdalenu, Nadalinu i na desetke drugih hitova, a uoči koncerta u zagrebačkoj Areni u ožujku 2017. o svojim godinama i životu govorio je:

''Stvarno izgleda dugo, ali znam da je jedan čovjek reka: Kad ja umrem, bit će to najveći gubitak za mene jer to je za mene strašno puno godina, i strahovito je brzo prošlo!"

71 godina života čovjeka koji je živio za glazbu i more prebrzo je prošla. A u ovoj prvoj godini bez njega naučili smo samo jedno – tragovi u beskraju koje je ostavio Oliver Dragojević ostat će zauvijek.

