Kako dane bez koncerata provodi Davor Gobac? Kako je zadržao optimizam i u sadašnjim teškim vremenima? Odgovore na ta i još neka pitanja potražila je Julija Bačić Barać za IN magazin, a Gobac je odgovarao, kao i uvijek, u svojem stilu.

Jaggeru su 132, kako kaže Gobac, a njemu je 57 godina. Rođendan će proslaviti za koji dan, 17, veljače, a to što se približio brojci 60, nimalo ga ne opterećuje.

''Kad si mlad i imaš dvije banke, onda misliš da je 40 starost, a zapravo kad uđeš malo u život, skužiš da je 40 godina neka špica života'', govori Gobac.

I na pozornici je skupio već popriličan radni staž jer njegov Psihomodo pop star je gotovo 40 godina.

''Mi u ovim godinama izađemo i bez pol frke odradimo dva sata rock and roll koncerta, što je super. Jest da smo sad malo stariji nego što smo bili na početku, ali naučiš raspolagati svojom energijom, uostalom muzika te nosi'', kaže.

Njihovi su koncerti, kako kaže, sportska disciplina u kojoj se daju 100 posto, a kondiciju Gobac održava i sad kad nema nastupa.

Neke vježbice radim čisto da me leđa ne bole. Inače vježbam, ali sad ne rade teretane, pa se malo ujutro razgibam. Iz normalnog života najviše mi fali espreso'', kaže.

Espreso u kafiću i koncerte - to ovaj roker jedva čeka. A dotad najviše vremena provodi slikajući.

''Naučio sam kuhati kavu, sad ne pijem espreso jer nemam doma aparat, nego si sam skuham kavu. A i rano se dignem, još svi spavaju. Onda ja odem fino dolje s kavom u atelje. Slikam, a što drugo da radim, sad ne kosim travu jer je zima, a grtalicu nisam nabavio'', kaže.

Veliki koncert na Šalati, koji su trebali imati prošle godine, morali su otkazati, baš kao i gotovo sve druge svirke u 2020.

''Nisam neki vrač pogađač, ali imam osjećaj da se situacija smiruje. Ja nisam u nekakvoj brizi, kad se smiri situacija, sve će to opet krenuti. Samo se nadam da ova kriza neće tako razvaliti zemlju da nećemo imati gdje krenuti'', kaže.

Uključio se i u akciju za pomoć u obnovi u potresu stradale zgrade glazbene škole u Sisku, a kao i sve nas, potresle su ga slike razrušene Banovine.

''Meni je to strašno jer to zapravo sve nekako preživiš, ali ako ti se dom sruši, mjesto, baza, to je strašno. Kako sam sad i ja već odrasla osoba od 57, to je zbilja nekaj grdo kaj se ne bi trebalo nikom desiti'', zaključio je.

Prije nekoliko dana Gobac je objavio duet sa Zdenkom Kovačiček, a prošla godina naučila ga je da ne planira previše unaprijed, zato će se i u 2021., ako mu koronavirus dopusti raditi ono što najbolje zna, baviti rock and rollom.

''Meni posao nije posao, meni je posao zapravo uvijek bio i ostao gušt, a i izazov'', zaključio je.

