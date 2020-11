Vodimo vas u Kinu, gdje smo virtualno razgovarali s profesoricom i glumicom Vitomirom Lončar koja ondje živi sa suprugom. U razgovoru nam se pridružio njezin simpatični profesor kineskog jezika. Otkrili su nam kako trenutačno izgleda život ondje, hodaju li s maskom na licu te zašto se njihovi stanovnici posebno vesele jednom skorašnjem datumu.

Hrvatska glumica i profesorica Vitomira Lončar zajedno sa suprugom Ivicom Šimićem već nekoliko godina živi i radi u kineskom gradu Xi'anu. Nakon što su ljeto proveli u Hrvatskoj, nedavno su se uspjeli vratiti u svoj novi dom, a na dogovoreni virtualni razgovor s Vitom u umjetničkom kafiću "Crna mačka" pridružio joj se njezin profesor kineskog, simpatični 37-godišnji Richard.



"Richard je moj učitelj kineskog. Imam dva učitelja, jedan je u školi, a ovaj me više uči kineskoj kulturi, govornom jeziku. Manje me sprema za ispit, a više sa mnom ulazi u dubine kineskog jezika", ispričala je Vitomira.

Njen učitelj Richard je otkrio koliko zna o Hrvatskoj. "Gledao sam video jednog muzičara kaj je svirao čelo, Stjepan Hauser. Vidio sam ljepotu na videu. Nevjerojatno je. Ja stalno stavljam videe od Hausera i Mrvice. Znam za Dubrovnik i Pulu", reao je.



I dok se Hrvatska bori s pandemijom koja svakoga dana broji sve veći broj zaraženih, Kina, zemlja u kojoj je sve i počelo, drži cijelu situaciju itekako pod kontrolom.

Richard je objasnio kako izgleda život u Kini. "Ljudi imaju povjerenja u to da Kina kontrolira pandemiju. Ako ima novih slučajeva, odmah su prijavljeni. Naš život se vratio u normalu. Zaista je život normalan nemamo ograničenja, predajemo, živimo normalno, rade restorani, život je potpuno normalan. Trenutačno je u jednoj provinciji nađen jedan asimptomatski slučaj i oni su odmah zablokirali grad od 4 i pol milijuna stanovnika i zatvorili aerodrom i testiraju cijeli grad u roku od dva dana. To su sve asimptomatski slučajevi", rekao je učitelj.

Otkrio je i hoda li s makom. "Ne. Nema zagađenja. ali zbog Covida ne hodamo, samo podzemna, bus skeniramo kod i ulazimo unutra. Ali nema nikog tko ne nosi masku u busu ili podzemnoj. Spomenuli ste kod što je to točno. Kad uđeš u Kinu, skeniraš se i za svaki grad. Ne daj bože da je netko pored tebe zaražen, oni odmah te ljude uhvate, stave u bolnicu, nema onog budete mi javili vaše kontakte, to ne postoji. Kad imaš zeleni kod, normalno se krećeš, putuješ i živiš potpuno normalno", otkrio je Richard.



Ono što im nedostaje jesu putovanja po svijetu i odlasci na koncerte i u kazališta. Naime, zbog pandemije u Kinu ne mogu ući inozemni umjetnici pa im kod kuće nedostaje malo kulture, kaže. A Kinezi pak su trenutačno izvan sebe od sreće zbog jednog posebnog datuma.

"11.11. je dan shopinga, to je dan samaca i to je prije 10 godina počeo kao dan velikih popusta. Oni već sada rezerviravaju i kad otkuca ponoć, svi kupuju kao sumanuti i tih 24 sata kupuju sumanuto. To im je šoping, praznik i milijarde se okreću", rekao je Richard.

Vitomira je otkrila kako stoji s prehranom i drži li se svoje rutine. "Prehrana je super, samo što sada muž više kuha. Međutim, mi smo si nakupovali utega, svega i sad smo opremili gym doma i vježbanje je prava uživancija", ispričala je Vitomira.

Otkrila je i što kuha njen suprugu. "Povrće, meso i jučer je radio šakmape. Navečer samo salsu od paradajza sa češnjakom, danas gljive bukovače peče. E mi ne radimo puno imamo puno vremena", istaknula je Vitomira.

