REcept za idealno ljetno uživanje su osvježavajuća pića, bazen, dobra glazba i smijeh. Upravo je tako bilo na Čiovu gdje se zabavljalo do ranih jutarnjih sati. Tko je sve bio na druženje, što glumica Petra Kraljev kaže o prekidu zaruka, je li Andrea Šušnjara pronašla novu ljubav, i još štošta doznao je naš Hrvoje Krolo.

Visoke temperature bolje se podnose se možeš rashladiti uz bazen i uživati u osvježavajućim pićima. Iako je još uvijek našim poznatim licima radno, točno znaju kako žele uživati ovo ljeto.



"Idealan ljetni dan mi je malo duže spavanje negdje do 10 sati, kavica u krevet, malo kućnih poslova - rublje, peglanje i to jer to me jako smiruje dok su najvrući sati to provodim doma. Onda nešto pojedem, malo u teretanu i dođe divno poslijepodne i plažaa", govori Žanamari Perčić.



"Budući da radim konstantno moj savršeni ljetni dan je da zaspem na plaži i da spavam cijeli dan. Toliko mi sad fali sna ali ne mogu se žaliti, turneja je u punom jeku, nalazimo se na pola puta tako da kradem dane između koncerata za spavanje'', priča Andrea Šušnjara.



"Upravo ovako. Zalazak sunca lagano neko pićence, dobra ekipa i to je to. Pozitivno utječe i na nas i na ljude oko nas i ovo što imamo u Dalmaciji, ovo sunce i more - mislim da nam ne treba ništa više", govori Stjepan Vukadin.



Na najljuđi ljetni party stigla je i glumica Petra Kraljev koja je pauzu od snimanja serije Kumovi, odlučila provesti u Splitu. Ovo ljeto, priznaje nam, nakon prekida zaruka ipak će provesti usmjerena samo na sebe.



"Tu priču smo prekinuli i sad je vrijeme za nove avanture i nove priče'', rekla je Petra i otkrila kakav treba dečko biti da zavede Petru.

''Za početak samo treba postojati, a inače jednostavan i humorističan i to je to i onda smo baš dobar par", kaže Petra.



A na druženje su i druge poznate dame stigle same pa nas je zanimalo kriju li vješto svoje ljubavne veze od oči javnosti ili će ovo ljeto zaista solirati.



"Nažalost svi znaju da sam u vezi. Nije to nešto šta sam nametnula i šta sam htjela da se sazna, ali sad kad već je to i kad već sve svi znaju i kad je to u medijima moram reći da sam stvarno sretna i to je to'', govori Domenica.



"Ja inače nisam osoba koja voli iznositi ništa privatno o sebi jer mi to nekako nije prirodno, ne dolaze mi riječi da pričam o tome. Iz takve sam obitelji gdje svi drže svoje živote za sebe i takva sam i ja. Ali kad dođe onaj pravi to nećemo moći sakriti ali do tad jaaaooo žao mi je'', govori Lidija Bačić.



"Uvijek ima neka posebna osoba u mojem životu ali ovo ljeto je isključivo radno tako da provodim ljeto najviše sa Magazinom i svaki slobodni trenutak provodim sa svojim psom. Nemam ovo vremena ovo ljeto za ljubav", rekla je Andrea Šušnjara.



A Žanamari Perčić stigla je u društvu supruga. Pjevačica nam otkriva da su komentari na njezin posljednji spot podijeljeni. Neki su se čak i zabrinuli za njezin brak.



"Najviše je komentara bilo - Kako je njen muž mogao snimati nju sa drugim likom? - Kao da nitko u životu nikada nije gledao film, gdje glumci glume da su zaljubljeni. Zato sam uzela glumca da to bude uvjerljivo i da bude dobro oglumljeno i da napravimo jednu priču, tako da ne vidim ništa tu sporno", objasnila je Žanamari.



Uz ljubavne leptiriće ili misli usmjerene na karijeru i poslovne uspjehe, vjerujemo da će svima ovo ljeto biti opuštajuće lijepo.

