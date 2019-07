Iako joj daske život znače, glumica Katarina Baban uspješno plovi i modnim vodama. Svoj je hobi prije nekoliko godina pretvorila u posao, a iz sezone u sezonu ljubiteljice elegancije osvaja svojim modnim kreacijama.

''Meni je samo krenula odjednom ideja, jao ja bi mogla naučiti šivati i točno se sjećam da sam mami došla i rekla sam - mama pa daj baš si me mogla naučiti šivat. Njena reakcija je prva bila, joj Katarina molim te, nemoj sad s tim, di si sad to iskopala, ajde molim te imaš toliko odjeće, šta ćeš sad ti sebi nešto šiti'', priča nam Katarina Baban.

No od ideje nije odustala, završila je tečaj i tako je započela njezina modna priča. Već skoro 4 godine vlasnica je i svojeg modnog brenda. Tako kad nema glumačkih obveza, možete je naći i u krojačkoj radionici.



''Prva je bila nekakva suknja, ako se ne varam, suknja punog kruga, to je bilo onako najjednostavnije, izreži napravi, kasnije sam počela sa košuljicama. I onda sam zapravo tu shvatila da više ne mogu ja šiti, nisam imala toliko znanja imala sam jako puno ideja, htjela sam kaputiće, htjela sam konkretnije svečane haljine'', prisjetila se.

Iza nje je sada već nekoliko kolekcija u kojima se može naći ono što bi ova glumica i privatno nosila.

''To su te neke prozračne, lepršave, romantične kreacije, haljinice, košuljice. Volim cvjetni uzorak, volim volančiće, volim čipku, sve u nekakvim jednostavnim gabaritima'', otkriva nam.

I dok sada njeguje ženstveni stil, priznaje da nije uvijek tako bilo, a nekih se kombinacija prisjeća sa smijehom.



''Imala sam kao tu neku polupankersku fazu, iako to nikad nisam ni slušala nego sam igrom slučaja upala u tako nekakvu ekipu, ali čak i na tim slikama, vidi se da sam težila tome. To su bile starke ali nisu bile neke isfucane - to su bile roze ili su bile pastelno plave. Bilo je također onih nekakvih faza, kad sad vidim neke prekratke minice, ono nešto preusko, nekakva faza izlazaka, to mi je zapravo najgore.'', priča.

U kampanjama za kolekcije sudjelovale su i neke njezine kolegice, a njoj je najdraži dio to što može stajati s druge strane kamere. U svemu što radi najveća potpora, ali i kritika joj je obitelj.



''Sestra zapravo potpuno drugi stil fura, njoj je to sve jako lijepo, kaže Isuse kako je prekrasno ali ja to nikad ne bi nosila. Što je ok jer ona fura svoj nekakav sportski đir, s obzirom da je na to najviše orijentirana. Mama je nekako najveći kritičar, ona onako ako na prvu reagira na neku haljinu, ajme stvarno je super, onda znači da stvarno je'', priča nam.

S obzirom na to da uspješno plovi glumačkim i dizajnerskim vodama, nerijetko se nađe u fokusu javnosti. A iako kaže kako je imala lijepih iskustava, bilo je i onih ne tako ugodnih.



''Dok smo snimali ''Zlatne dvore'' svima je bilo interesantno što smo Matko i ja privatno jako dobri, odnosno što sam mu ja kuma vjenčana. I jedan naslov je glasio - Ljubim kuma, mom dečku ne smeta - znači ne moram uopće komentirati koji su komentari bili od strane dečka i od strane ljudi. Meni je to zvučalo kao početak nekakve, ne znam jer bi rekla, nekakvog narodnjaka'', prisjeća se Katarina.

A glumici i dizajnerici je uspjelo i nemoguće - očuvati privatni život daleko od očiju javnosti.



''Nekako kad je ta druga osoba isto javno eksponirana, onda nekako je logično da ljude sad zanima eto to dvoje ljudi koji su poznati javnosti se našlo sad u vezi. Nije mi jasno to kad pokušavaju izvući tako sad neke informacije o mom dečku ili dečku i mužu neke moje kolegice'', kaže.

Sad joj slijedi i kratki odmor. Iako će odraditi još nekoliko predstava, spremna je za svoju ljetnu bazu u Tribunju.



''Za jesen spremam nekoliko novih projekata, ne smijem još o tome pričati, već sam zapravo krenula, to nešto raditi, ali jako se tome veselim, bit će zanimljivo'', najavila nam je.

