Glumica Bojana Gregorić Vejzović i njezin plesni mentor Gordan Vogleš otplesali su posljednji ples u showu. Emocije su im sada podijeljene, ali jedno je sigurno – plesati i prijateljevati zajedno nastavljaju. O svojem plesnom putu, ozljedama koje su ih pratile, ali i planovima, razgovarali su s Lanom Samaržijom za In magazin.

Iako je došao kraj užurbanom tempu, napornim probama, ali i predivnim plesovima, osjećaji nakon napuštanja showa za Bojanu i Gordana su podvojeni:

''Ja sam s jedne strane sretna da smo dogurali dokle smo dogurali, a s druge strane sam žalosna jer mi je bilo stvarno lijepo raditi s tobom, baš nam je bilo lijepo'', rekla je Bojana.

''Kad imaš maserati pored sebe koji sa 50 godina stvarno pleše…Još uvijek me šusa, da baš me šusa jer nisam očekivao da ćemo ispasti da bi mogli ispasti'', iskren je Gordan.



A upravo tu poruku o plesu, koji, bez obzira na godine, donosi pozitivnu energiju te utječe na tijelo i zdravlje, Bojana je željela poslati na kraju svoje plesne avanture:

''Treba se plesati i sa 20 i sa 30 i sa 50. Ja se nadam da sam svojim sudjelovanjem u Plesu sa zvijezdama, motivirala žene svoje generacije, da se bave ovim sportom, ovo je izuzetno težak sport, izuzetno lijepo sport, koji te stvarno u roka dva tjedna dovede u jednu lijepu fizičku kondiciju'', rekla je Bojana.

Naravno, rado bi Bojana i Gordan da su stigli još otplesati plesove poput jivea i slowfoxa, ali najdraži ples već je otplesan:

''Ta rumba da je otplesana u ovom peridou showa, to bi bile četiri čiste desetke, čak i od gospodina Cibocija što je i sam iskomentirao'', kaže Gordan.

Svoju plesnu avanturu pamtit će oboje još po mnogo toga - i dobrom i lošem. Među ostalim - ozljedama.

''Bezbroj puta igraš bolestan jer show must go on, ja sam se Gordanu divila jer ozljeda kosti je nešto što ti osjećaš pogotvo u plesu, nije sjedim i igram predstavu nego cupkam. Da, imali smo dosta pehova, ali smo s druge strane potvrdili što znači biti sportaš, što znači biti umjetnik, koji ne želi razočarati svoju publiku, nego dat sve od sebe u to trenutku'', rekla je Bojana.

''Nemaš pojma koliko je meni drago i koliko sam ja sretan, što si meni dala bezuvjetno povjerenje'', rekao je Gordan.

Bojanu i dalje znate gdje možete naći - u fantastičnim predstavama kazališta Gavella. Gordan nastavlja podučavati ples. A njegovim plesnim radionicama mogla bi se priključiti i Bojana:

''Apsolutno se moram malo odmoriti, ali nikako neće biti kraj prijateljstva, možda će bit mala pauza od plesuckanja, ali ovaj sport je za mene otkriće'', zaključila je Bojana.

Njihove plesne točke iz showa nećemo zaboraviti još jako dugo…

