Glumica Barbara Vicković uživala je u dugom, slobodnom ljetu. Otkrila nam je tajnu svoje savršene linije, koje je promjene u njezin život donijelo vegetarijanstvo, a koje spoznaje joj je donijela zrelost.

Popularna zadarska glumica, koja publiku osvaja na kazališnim daskama i igrajući u hit serijama, ovog ljeta je uspjela napuniti baterije.

''Ja sam ovo ljeto imala skoro dva mjeseca slobodno i moram priznati da sam ih iskoristila za spavanje, čak me ni more nije toliko privlačilo koliko me privlačio odmor, čitanje, serije, druženje s dragim ljudima, roditeljima, djecom'', govori Barbara Vicković.

A sve zanima u čemu je tajna njezine savršene linije.



''Ja sam zapravo tako građena. Imam duge noge, uvijek je nešto manjkavo što se zapravo ne vidi, i možda se spretno obučem, ali ja nekako kažem da godine nose svoje i da ne možemo izgledati kao 25-godišnjakinje, što i nije u redu ni ok. Nekako uvijek kažem da treba znati stariti i lijepo i polako, mirno koliko god se može'', objasnila je Barbara.

Netom uoči izvedbe ''Genijalne prijateljice'' na Dubrovačkim ljetnim igrama, otkrila nam je da je sa zrelošću shvatila kako je za miran život doista važna zdrava komunikacija.

''Jako je važno znati rješavati sukobe, jako je važno pronaći mir i važno je živjeti po nekim principima koje bi trebalo slijediti. Vrijeme je takvo, život je takav, jako je puno izazova ispred nas, ali ako imamo neki svoj pravac i put koji smo zacrtali i gdje nas vuče srce, onda ti svi izazovi nisu problem'', govori Barbara.

Velike promjene u njezin život unijelo je vegetarijanstvo, na koje se prije četrnaest godina odlučila jer osjeća veliku empatiju prema životinjama.

''Osjećam se puno čistije iznutra, imam osjećaj da je ljudima koji ne jedu meso malo bistriji um, tako mi se čini'', govori Barbara.

Često ističe kako su njezino najveće bogatstvo sinovi Fran i Matija. Dok je jedan završio fakultet, drugi je još u osnovnoj školi.

Gledatelji je mogu pratiti i u 'Kumovima', čija je radnja smještena u Zaglavama, mjestu podijeljenom na dva suprotstavljena tabora.

''Volim glumu pred kamerama, volim i kazalište, volim i to kad malo duže snimam, onda se zaželim kazališta, mi imamo drugačiji ritam. U kazalištu se drugačije radi, sporije i studioznije, recimo, a ovdje više radim, a brzo, različito je sve, ali veselim se jako'', zaključila je Barbara.

