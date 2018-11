Glumica Ana-Marija Percaić nakon deset godina pronašla je svojeg psa. Naime, prije punog desetljeća njezina ptičarka Bu ukradena je iz njezina obiteljskog dvorišta u Velikog Gorici, a nedavno je na granici života i smrti pronađena u blizini Crikvenice. Ovu tužnu priču sa sretnim završetkom donosi naša Anja Beneta. Ne propustite!

Fotografije izmučenog psa na granici života i smrti nikog ne ostavljaju ravnnodušnim. Možete li tek zamisliti šok koji je glumica Ana-Marija Percaić doživjela kad je na njima prepoznala svoju ptičarku Bhu, koja je prije deset godina otuđena iz njezina obiteljskog dvorišta u Velikoj Gorici. Da je Ana-Marija njezina prava vlasnica, veterinar, koji je telefonom kontaktirao Ana-Mariju, otkrio je putem chipa u tijelu napaćene kujice.

"Srce mi se slomilo. Ona je bila skoro potpuno bez dlake do te mjere da veterinar uopće nije mogao točno boju odrediti. Ja sam ga pitala u tom prvom razgovoru, je l' to pričar?! On nije mogao uopće skužiti jer je ona bila polumrtva ispred jednog shopping centra. Na dojavu su došli po nju, i onda su je nekim infuzijama i lijekovima vraćali u život. Ali, potpuno bez dlake, sa ranama do krvi je bila.". priča nam glumica.

Suza je suzu stizala na glumičinu licu, dok je trčala prema veterinarskoj ambulanti, u sklopu azila za napuštene životinje u Crikvenici, susresti se sa svojom ljubimicom nakon predugih 10 godina odvojenosti...



"Kad sam došla, ja sam imala osjećaj da će mi srce eksplodirati. Ušla sam u veterinarsku stanicu i veterinarka me pripremila da me vjerojatno neće prepoznati, da je 10 godina prošlo i da joj probam pričati, jer oni glas prepoznaju, ali da se ne iznenadim , ako me se ne sjeti.", kaže nam.

I uisitinu, prvih nekoliko minuta činilo se da je deset godina bilo predugo da bi se Bhu sjetila svoje Ana-Marije. No onda je uslijedio prizor vrijedan filmskog scenarija:

"Ona je digla glavu, uši su joj se podigle i zapravo je skužila o čemu se radi. Počela se sumanuto gurati k meni. Smiješno zvuči, ali počela je pričati. Objašnjavala mi je, di je bila, što je radila. Tu mi je drugi put srce puklo." "Ja sam se rasplakala potpuno. Ona je poluplačnim glasom cvilila, objašnjavala mi što se događa. Veterinarka je počela plakati, tehničar nije mogao doći k sebi. Svi smo bili van sebe, ja zapravo još uvijek ne mogu doći k sebi.", kaže.

Potom je 11-godišnja ptičarka sjela u Ana-Marijin automobil i krenula na svoj put u bolji, sretniji život. Život koji je prije punih 10 godina ostavila u dvorištu u Velikoj Gorici, gdje je njezino bezbrižno pseće djetinjstvo naprasno prekinuto, kad je imala samo godinu dana:

"Skužila sam već drugi dan da ona shvaća gdje je, da već prati neke svoje kuteve gdje je ležala, da gleda kuću, je l' se nešto promijenilo, ali se zapravo sjetila svega, što je nevjerojatno. Ja još uvijek ne mogu vjerovati da se ona sjetila i mene nakon 10 minuta , i kuće, i dvorišta i svega", priča nam glumica.

Prvih mjesec dana Bhu je provela spavajući. Vjerojatno želeći odmoriti svoju napaćenu dušu...

" Imam osjećaj da je bila nekako ugrožena na cesti i da je imala potrebu negdje u sigurno se zavući , leći, spavati, odmarati... I jela je neograničene količine hrane jer je vjerojatno bila jako izgladnjela.", priča nam.

Uz brojne lijekove i terapije, ali najviše uz Ana-Marijinu bezuvjetnu ljubav, Bhu se oporavila. Dlaka je narasla, fizičke rane su zacijelile... No u njezinu tužnom pogledu još uvijek se krije tajna kako je provela veći dio svojeg života:

"Bojim se uopće pomisliti što je prošla jadna. Kažu da je zapravo preko godinu dana, po stanju u kojem je bila, bila na cesti. Što je prošla ne želim ni pomišljati jer mi se srce stegne, odmah mi se plače. Nigdje ju nitko nije prijavio. Pretpostavljamo, veterinar i ja, na ovom području se dosta kradu ptičari i onda u trenutku kad više nisu sposobni za lov ih se napušta!", objašnjava nam Ana-Marija.

Zvuči nevjerojatno, ali je istinito da je Ana-Marija svoju Bhu spasila već po drugi put u životu od sigurne smrti. Njihov sudbinski susret dogodio se prije 11 godina na autocesti. Glumici su se u trajno sjećanje urezale dvije crne kuglice na cesti:

"U zadnji tren sam skužila da se radi o dva mala štenca. Zakočila sam, skoro sam izazvala saobraćajku , stala i ta dva štenca ubacila u auto. Dečko, njen brat je udomljen, a ona je ostala kod mene jer je to bila ljubav na prvi pogled. Toliko je bila preslatka da se nisam mogla odvojiti od nje. I onda je bila godinu i pol s nama dok nije nestala, dok nije ukradena."

Od preslatkog razgiranog šteneta Bhu se danas razlikuje tek izgledom:

"Sad sam stara gospođa. Ali, isti je to karakter. Uvijek je bila lijepa u srcu.Sjećam se na moru kad bi se znali kupati, onda je ona skakala u vodu i spašavala nas da se ne utopimo.",

Izgubljeno vrijeme, nažalost, nitko ne može vratiti. No zato će u Bhu u svoju pseću biografiju ipak moći upisati da je nakon sretnog djetinjstva, sa svojom Anom Marijom proživjela još sretniju i bezbrižniju starost...

Cijelu priču pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.