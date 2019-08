Igranje negativaca, za glumce nove serije "Drugo ime ljubavi", nešto je u čemu posebno uživaju, a između snimanja napetih scena, otkrili su nam i zašto. Dok pred kamerama utjelovljuju prave mračne persone, tko koga najviše zabavlja na setu i čime se bave kad se ugase kamere, doznala je Aleksandra Keresman.

Krpani su prava aristokratska obitelj prepuna tajni, a njezini članovi negativci će svojim zakulisnim igrama začiniti radnju nove serije "Drugo ime ljubavi". Jedna od članica ove intrigantne obitelji je i Tamara, koju tumači Katarina Baban.

"Jako lijepo se ponovno vratiti nazad, ovaj put u nešto drugačijoj ulozi i mogu reći da me to poprilično veseli", priznala je Katarina.

Nakon toliko odigranih dobrica, u ovu se ulogu zlice posebno zaljubila.

"To je nama glumcima nekako uvijek najzanimljivije jer nudi neki drugi spektar emocija koje možeš pokazati, uvijek svi misle zločeste likove je najjednostavnije za igrat, a zapravo teško ih je približit tako da te publika mrzi, a opet da te zavole i uvijek nudi tu dozu komike koju u ovakvom formatu pozitivniji likovi ne nude", objasnila je.

Kao nevjenčana supruga Karla Krpana, kojeg u seriji tumači Vladimir Posavec, Tamara pretendira na mjesto ženske glave obitelji. A ovaj tandem jednostavno uživa u koketiranju s mračnom stranom osobnosti.

"Mračan tip, s dosta tajni, negativac i to mi je čak i zabavno, uvijek je lakše kad igraš te malo okrutnije face", priznao je Vladimir.

A nakon zavidnog vremena provedenog na kazališnim daskama, pridružio im se i Mislav Čavajda, u ulozi Ivana.

"Moram priznat da dugo nisam snimao i to me jako veseli, pretežno sam zadnjih godina u kazalištu, a bome ni ovakav oblik medija dugo nisam iskusio pa se treba polako vratit u taj modus funkcioniranja, pogotovo mozak istrenirati ali zbilja sam sretan što sam opet pred kamerom", otkrio nam je Mislav.

Svaki trenutak koji ne provodi na setu, Katarina pak koristi za svoju drugu ljubav - dizajn.

"Otvorila sam svoju radionu s kolegom Robertom Severom i to je sad nekakav drugi nivo i potpuno smo zakoračili u neku drugu priču koja me jako veseli. Tako da mi se dvije dosta bitne stvari događaju, ne mogu odlučit koja me od njih više veseli", zaključila je Katarina.

Vlasta Ramljak zato zna točno gdje leži sva sreća nakon odrađenog posla - u njezinim unučicama.

"Ja sam baka za poželjeti, ja sam baka koja daje sve, možda nije dobro ali one guštaju a i ja guštam još više. Kad krene emitiranje onda će biti zasigurno zaljepljena za ekran i puna priča o baki", otkrila nam je Vlasta.

Sigurni smo kako će i unučice i publiku Vlasta osvojiti čak i ovom pomalo zločestom ulogom.

