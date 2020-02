Pogreške, gafovi i nepredviđene situacije koje se događaju na snimanjima TV serija ili filmova katkad su zabavniji od onog što vidimo u finalnoj verziji.

Takozvani ''bloopersi'' redovito se događaju i našim glumcima, a onda cijela ekipa prasne u smijeh. Kako nam kažu glumci, to su neki od najljepših trenutaka u tom poslu. Pogledajte najzabavnije gafove sa snimanja najpopularnijih domaćih serija.

Slavko Sobin je na snimanju pokidao kolegici Eciji Ojdanić kaput. "Grozno, prvo ti bude problem zato što to snimamo u nekom tempu i svaka minuta je važna i kad tako nešto napaviš prvo pomisliš 'Uhh, sad stajemo na 15 minuta!', rekao je Sobin.

"U šest sezona koliko radim na Novoj TV, svaku zimu sam se smrzavala u jadnim kaputićima, prva scena u danu i ja govorim: 'Ljudi, ovo je moja prva topla jakna da mi je toplo!' Treća scena, krećemo mi u klinč, on mene uhvatio. Vi niste čuli taj zvuk, ja sam imala osjećaj da je ta jakna nepopravljiva. Ja sam po zvuku znala da je velika nevolja u pitanju", prisjetila se Ecija.

Sobin je namjeravao nastaviti glumiti kao da se ništa nije dogodilo, ali mu je malo osmijeh pobjegao. "Onaj moment, glumimo i sad odjednom čuješ taj zvuk. Nemoj me. Grozno!", rekao je Slavko.

"Slavko i ja stvarno krasno surađujemo i privatno i profesionalno, dobro se kužimo. Kad radimo radimo, kad se zezamo, zezamo se. pri tom uvijek imamo tih nekih agresivnijih scena, onda kažemo ajde, nema fejkanja, idemo do kraja", ispričala je Ecija. Sobin je otkrio što su mu najljepši trenuci.



"Svi se u toj seriji mrzimo u kadru i onda pored te neke nabrijanosti dođe ono potpuno, ne znam...Ali to su čari ovog posla, to su najljepši trenuci" istaknuo je glumac. Ecija je otkrila koliko se često zbog takvih nepredviđenih situacija ponavljaju scene. "Ne smijem sad reći, mi besprijekorno radimo", našalila se glumica.

"A od nekih tih mojih bisera, koliko se sejćam, da sam se u sceni predstavila kao Saša, a trebalam sam pričati o njemu...", otkrila je svoj gaf glumica Arija Rizvić. Momčilo Otašević je istaknuo kako je njemu najdraže kad svi puknu od smijeha. "Milijon puta se ponavljaju scene, ali je baš gušt. Nekad se desi smiješna situacija i kad opet dođemo do tog dijela scene kad se to desilo onda bude 'Ok, ok, mogu mogu sad...', ispričao je Momčilo.

Arija je otkrila kako su oni kao Krpan obitelj imali jako puno smijanja i onda su morali prekidati jer uvijek Vlado Posavec i Vlasta Ramljak neke fore bacaju. Momčilo je objasnio kako je s predstavama i nastupima uživo ipak drugačije.

"To su tek posebne situacije jer tu je lako. Tu ne možemo reći stop, vratimo, nasmiješ se i idemo dalje", objasnio je. Sobin je rekao da greške kao neznanje teksta ili neka nespremnost, to kod njih nema. "Mi smo stvarno štreberi i dosta se brzo snima. Ali kad ti snimaš 13. sat u danu, na najgluplju stvar reagiraš. Ja imam problem s tim, ja se možda najviše smijem", ispričao je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.