Glumački talent je očito u genima obitelji Medvešek. Stopama svojih roditelja glumca Svena Medvešeka i glumice Nataše Dorčić krenuo je i njihov sin Toma. Njega gledamo kao pojačanje u seriji Dar Mar. Kako se snašao, te tko se još pridružio ekipu u drugoj sezoni serije pogledajte u prilogu In magazina!

Sa samo sedam godina Toma Medvešek imao je svoj glumački debi na velikom platnu. 17 godina poslije toga gledamo ga u seriji Dar Mar kao Rafaela.



''Definitivno branim da je dobar i da je to sve neka mladenačka neiskvarenost. Zanima ga svijet, želi vidjet druge ljude, malo upoznat dapače ovo mjesto u kojem se nađe kao doma i nekako se osjeća kao doma'', kaže Toma.

Iako mlad skupio je već dosta iskustva , no ući u čaroban televizijski svijet serija bilo je pomalo izazovno.



''Dva tjedna mi je trebalo da se ono malo ufuram jer mučilo me sve. Kao puno teksta ima za zapamtit još simultano ako radiš u kazalištu možeš odmah doma ići štrebat svaki dan. Tako da prva dva tjedna su mi bila dosta teška, ali onda sam shvatio da je to sve u mojoj glavi i čim si riješim tu granicu, ono kao sve to treba polovit i čim si kažem da mogu onda stvarno ide sve'',

Iako je odrastao s roditeljima glumcima, tatom Svenom Medvešekom i mamom Natašom Dorčić gluma mu isprva i nije bila prvi odabir.



''Ja sam se odbijao ono zapravo cijeli period, prvo tih 15 godina, stvarno nisam htio uopće ni pomislit da ću ja to bit, onda sam na neki način odustao od sporta u potpunosti i kao probao dramsku u ZKM-u, gdje mi je mama bila u angažmanu u to vrijeme. Ja sam imao puno slobodnog vremena i rekao ajde idemo probat i onda sam shvatio da mi se sviđa'', priča Toma.

Prije toga ovaj je glumac bio strastveni sportaš.



''Mijenjao sam ih stvarno često, više nego čarape ja kažem. Bilo je sve: tenis, plivanje, mačevanje, malo sam trenirao, košarku, odbojku, al sve ono po pol godine'', kaže Toma.

Iako u seriji glumi s bratićem Fabijanom Pavlom Medvešekom, gotovo se i ne vide jer mjesto ispred kamera češće dijeli s glumicom Katarinom Madirazzom i svojim televizijskim bratom i sestrom.



''Najviše bih pohvalio kolegicu Katarinu i kolegu Momu, koji je car i koji mi svaki put dođe s nekim novim prijedlogom i jako sam sretan s tim'', priča.

Što kaže Katarina?

''Da je odličan'', priča.

Sestru u seriji Dar Mar glumi Magdalena Živaljić Tadić, kojoj je ovo prvi veliki televizijski nastup.



''Ja sam oduvijek zapravo htjela imati, braću, ja sam znači jedinica, nemam ni braću ni sestre i eto sad odjednom u seriji imam dva brata koji me štite, i tako imam što sam uvijek htjela imat i eto, to je odgovor'', priča.

Glumačkoj ekipi u novoj sezoni se pridružila i Rada Mrkšić i to kao baba Beba.



''Malo će se promijeniti, ali ne bitno jer mislim da je lijepo zadržati ono što je kolegica stvorila kao lik, ali sa druge strane činjenica je da svojom individualnošći moram donijeti nešto svoje, nikako imitirati, jednostavno stvoriti lik koji će biti sličan i pokušati biti duhovit'', kaže.

Ne propustite ovaj tjedan nove zavrzlame i dogodovštine omiljenih Dizmovčana, od ponedjeljka do petak u 20.15 na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.