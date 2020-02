Iz dana u dan ekipa serije "Na granici" zabavljala nas je svojim zgodama i nezgodama. A posebne simpatije zasigurno je osvojio policijski načelnik Tomo Boban. Njega je utjelovio zagrebački glumac Siniša Ružić te se prisjetio kako je bilo raditi na ovoj seriji koja je nominirana i za Zlatni studio.

Omiljeni televizijski policajac, slobodno bismo tako mogli nazvati Tomu Bobana, odnosno glumca Sinišu Ružića koji ga je utjelovio. Iako je serija "Na granici" nedavno završila, publika ovog načelnika ne zaboravlja.



"Bilo mi je super tih 200 i nešto epizoda u Tominim cipelama, u Tominoj uniformi, s Tominim forama, s Tominim ručkovima, večerama, pidžamama i tako dalje, s njegovim nesretnim ljubavima", rekao je Siniša. Upravo je to ono što je zabavljalo gledatelje, ali i glumce.



"Ja sam se smirio u ovoj zrelijoj dobi, ali bilo mi je gušt da je on tako čovjek koji voli hranu i tako je strastven, normalno da mu se događaju takve ljubavne situacije, pogotovo u tom selu malom gdje nama baš valjda ni puno slobodnih muškaraca, i naravno da bi to bilo da su potrajale te veze tko zna što bi tu bilo", ispričao je glumac. Glumu je Siniša upisao iz prve, a da nije, danas bi možda bio profesor francuskog jezika. Već je dvadeset godina član kazališta Gavella, gdje ovih dana priprema i novu predstavu.

"Recimo ustanem se, ode u pekaru, odem u trgovinu, ali stalno zapnem za nešto, u smislu stalno me nešto zainteresira, pa neka knjiga pa neki posao, pa neki spot pa nešto radimo, pa pjesme neke, pa za kazalište", rekao je Ružić. U planu mu je i monodrama, ali i stand-up. U svemu mu je potpora supruga Sanda, s kojom je lani, nakon devet godina veze, uplovio u bračnu luku.

"Tek sad prvi put i jedini put naravno. Tako da ja sam ustvari mladenac, tako da proživljavam čari ovog života bračnog u prvim godinama", objasnio je Siniša. Mogli bismo reći i da je najveći kvizoman među glumcima. A ima još mnogo talenata - svira gitaru, harmoniku. Budući da je ljubitelj kvizova, Siniša je dobio kratak upitnik, a to je u koliko je kategorija nominirana Nova TV ove godine za Zlatni studio.

"Mislim da sam baš sad to gledao, nešto da ima neki catch. Nominirana je za pet nagrada u četiri kategorije", odgovorio je glumac. Siniša je otkrio i koje su emisije i ljudi nominirani.

"Dvije emisije, jel tako, to su znači 'Provjereno', emisija koja se bavi razotkrivanjem skandala i top tema u našem društvu i raznih tajni što je dobro za društvo i imamo emisiju 'Ples sa zvijezdama', koju ne treba predstavljati jer je masovno gledana. Onda imamo jedan reality 'Supertalent'. Imamo nagradu za voditeljicu najbolju, to je Ivana Paradžiković, također za spomenutu emisiju 'Provjereno'. I kao šlag na kraju imamo nominaciju za najbolju seriju, s tim da to i je najbolja serija 'Na granici'.



Za finaliste se može glasovati putem interneta do 17. veljače te pomoću kupona koji se objavljuju u tjedniku Studio Jutarnjeg lista. Kupone sa zaokruženim favoritima potrebno je poslati najkasnije do 14.og veljače.

