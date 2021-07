Hrvatski glumac Petar Cvirn već neko vrijeme živi svoj glumački san. Nedavno je u Velikoj Britaniji završilo emitiranje popularne kriminalističke serije ''Before We Die'', u kojoj je mladi glumac utjelovio lik kriminalaca podrijetlom iz Hrvatske. Petar je za IN magazin ispričao kako izgleda njegov život u britanskoj prijestolnici, je li svoje kolege naučio hrvatski i tko od njih dolazi na ljetovanje u Lijepu Našu.

Kriminalistička serija ''Before We Die'' ostavila je Britance bez daha, a osim napete radnje u njoj imamo priliku gledati i naše glumce – Tonija Gojanovića i Petra Cvirna u ulogama kriminalaca podrijetlom iz Hrvatske.

Petar glumi Stefana Vargića iz hrvatske matrijarhalne obitelji, koja je izbjegla u Bristol nakon Domovinskog rata. U jednoj sceni Petar pokazuje i svoju tetovažu - hrvatski grb i križ.

''To je jedna potreba generacije iz inozemstva koja se želi povezati s korijenima. Moj lik Stefan i Kristijan, mi smo najbolji prijatelji, upoznajemo se u zatvoru i simbol našeg bratstva je ta tetovaža, imamo križ i grb'', priča Petar.

Na ulozi je Petar, kaže, zahvalan svojoj agentici, na čiji se poziv prije tri godine iz Grčke preselio u Englesku. Odskočna daska za takav uspjeh svakako je bilo i njegovo iskustvo u međunarodnoj produkciji.

''Planiram dovesti ekipu iz serije u Hrvatsku u kolovozu. Ekipa iz serije su divni mladi ljudi, oni svi znaju za Hrvatsku'', priča Petar.

Petar je nedavno završio snimanje britanske špijunske serije ''The Ipcress File'', koja se također snimala u Lijepoj Našoj. Iako živi u Londonu, u Hrvatskoj je često jer ovdje glumi u različitim predstavama.

''U Londonu nema ništa senzacionalno, drugačije je tržište, veći je grad, više kolega, audicija, konkurencije. Tržište je nemilosrdno jer je po nekoliko tisuća kolega za jednu ulogu, ista visina, oči, kosa. Jedan od najvažnijih savjeta koji mi je dala moja agentica glasi - odradi audiciju i zaboravi da si bio, nemoj razmišljati hoćeš li dobiti ulogu ili ne, to je rutina'', priča Petar.

Zahvaljujući pandemiji Petar je počeo živjeti iz dana u dan, bez previše planiranja. Danas Zagreb, sutra tko zna, kaže. Posla mu ne nedostaje te vjeruje kako će se popularna serija "Before We Die" uskoro prikazati i kod nas.

