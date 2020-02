Sinoć su objavljene nominacije za našu najpoznatiju glazbenu nagradu - Porin. Bila je to prilika da se u iščekivanju rezultata tko je obilježio prošlu godinu, na istom mjestu okupe brojni glazbenici.

U čak 37 kategorija borit će se glazbenici na ovogodišnjoj 27. dodjeli glazbenih nagrada Porin. Psihomodo pop, Opća Opasnost, Urban, Mia Dimšić, Marko Tolja samo su neki od nominiranih, a kad bi glazbenici jedni drugima dodjeljivali Porin, otkrili su tko bi bili dobitnici.

"Marko Tolja, Mia Dimšić, Antonela Doko koja je već godinama nominirana". rekao je Damir Kedžo. Dečki iz benda Pravila igre su priznali kako bi oni odabrali Miju Dimšić. "Ona je veliki radnik, simpa cura, žena koja stvarno na našoj sceni radi nešto što nitko ne radi", objasnili su.

Hrvoje iz Bang Banga otkrio je kako je po njemu pjesma godine "Iskra" od Damira Urbana. Marko Tolja se našalio sa svojim odabirom favorita. "Najbolja pjesma apsolutno Mia Dimšić i Marko Tolja 'Sva blaga ovog svijeta'. Šalim se, ali mislim da imamo nekakve šanse", ispričao je.

Tolja i Mia borit će se s još četvero nominiranih u kategoriji pjesma godine, a Rundek i njegova ekipa u konkurenciji su za najbolji album etno glazbe. "Naš album Mura Mura je stvarno nešto na što sam ja jako ponosna i bilo bi mi žao da to drugi nisu osjetili", rekao je Darko Rundek.

I ove će se godine naša najpoznatija glazbena nagrada održati u Rijeci, a glazbenicki su ispričali kako izgleda to okupljanje."Kad se glazbenici nađu na istom mjestu oni pjevaju. Čovjek bi pomislio da im je dosta glazbe, ali ne. Uvijek se traži terca više i onda znaš kako vele tu u ovim našim krajevima ptičica pevala pevala, niš nije pila, krepala, tako da poslije moraju piti", objasnila je Lara iz benda Bang Bang.

Ukupno najviše nominacija osvojili su Urban i njegova četvorka, Opća opasnost te novo ime na našoj sceni Nikola Vranić, umjetničkog imena J.R. August. A Porin u brojkama zvuči ovako.

Imali smo 2400 prijava. Ono što je publici najzanimljivije za album godine 112 prijava, a za pjesmu godine čak 274 pjesme", rekla je glavna tajnica Porina Ivana Martinac. I na proglašenju nominacija za Porin mnogo se govorilo o izvedbi himne Josipe Lisac na inauguraciji novog predsjednika. Mišljenja i komentari kolega s estrade podijeljeni su.

"Žao mi je što moram razočarati sve koji očekuju, ali mene ova inauguracija uopće nije zanimala, nisam ju ni slušao", istaknuo je Željko Bebek. Kedžo je rekao kako je njemu bila super.

"Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali baš takve reakcije malo mi je to pretjerano", ispričao je. Dečki iz Pravila igre su priznali da to nije njihov stil, ali kako to definitivno poštuju.



"Zašto ne vidjeti malo puknutu verziju ne mora sve biti uštogljeno", rekli su. Tolja je otkrio što je njemu smetalo kod izvedbe. "Moj jedini negativni komentar je da se mog dobrog prijatelja i suradnika Zvjezdana Ružića koji je svirao uz Josipu aposlutno u nijednom kadru nije vidjelo. Ja to zamjeram, sve drugo mi je bilo super", ispričao je glazbenik.

A bilo je i onih kojima se Josipina izvedba uopće nije svidjela. "Ja ću to vrlo iskreno reći ja sam ju poslušao par puta pomno, to nije loše, ali jedno je što nije primjereno . Ja bi ipak nacionalnu himnu izveo na malo drugačiji način. Ja protiv Josipe nemam ništa. Mislim da je ta izvedba neprimjerena takvom mjestu", pojasnio je Vladimir Kočiš Zec.

Svojoj kolekciji od čak 22 Porina Josipa Lisac dodat će i onaj za životno djelo, koji će joj biti uručen 27. ožujka.

