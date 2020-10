Mirsada, Joe-a i Ricarda u Hrvatsku je dovela ljubav, no ovdje su pronašli mnogo više od drugog doma. Ovi talentirani glazbenici otkrili su nam čime ih je očarala Lijepa naša, kako su se snašli u stranoj kulturi i sa stranim jezikom te kakav je život glazbenika stranaca u doba korone.

U ovom malenom i iznimno talentiranom sastavu susrele su se kulture najrazličitijih strana svijeta od Amerike preko Kosova do Venezuele. A svatko od njih nosi jedinstvenu priču. Mirsad, podrijetlom Aškalija, odnosno Kosovski Rom, u Hrvatsku je došao prije osam godina zbog ljubavi, a danas je ovaj samouki bubnjar jedan od najtraženijih na domaćoj glazbenoj sceni.

"Glazba je krenula od malih nogu, negdje oko četvrte godine kad sam počeo lupati po kantama, to je bio prvi susret sa instrumentima pa su susjedi uvijek imali instrumente pa si išao kod njih probati to, živio sam u ulici gdje je bilo jako puno glazbe", ispričao je Mirsad Dalipi.

Pa ipak, od nje je u jednom trenutku pokušao pobjeći. "Kao ono svi Romi su glazbenici, mislim daleko od toga da imamo veliki korijen u tome, ali htio sam uvijek biti nekako nešto drugo da ne povećam još više tu predrasudu o Romima", rekao je Mirsad.



No glazbena je iskra bila jača i uskoro je Mirsad svirao s glazbenicima poput Matije Dedića te bendom Hladno pivo. "Imao sam sreću na Kosovu dok smo živjeli. Na jednom sessionu je slučajno Matija došao s Arsenom dok je još on bio živ, tako sam nekako upoznao njega i zapravo mi je onda bio prvi kontakt kad sam došao tu, njemu sam se javio i on me preporučio", otkrio je glazbenik.



Cijeli život suočen s predrasudama, danas je gorljiv aktivist i borac za ravnopravno društvo jer biti stranac u Hrvatskoj, posebno prije trideset godina znači da ste bombardirani pitanjima, poput Ricarda.



"Ja sam zalutao ovdje i nije mi žao, ali to je bilo prije 30 godina. Pošto se bavim glazbom, odmah sam počeo tada, već i prije rata sam se počeo baviti glazbom i odmah sam se zaposlio i tako je počelo prije 30 godina", rekao je Ricardo Luque.



Vokalist Cubisma, edukator mladih, a danas i vlasnik zalogajnice s venezuelanskim jelima, ne priznaje olako borbe koje je prošao do današnjeg statusa. "Ja govorim da je teška vreća cementa, to je moj stav u životu, teško ti je koliko je ovdje u glavi i srcu, ali mislim da svaki čovjek ima svoje malo mjesto gdje se može izraziti. Ja volim biti sretan i nije bitno koliko sam daleko od svog zavičaja, čovjek može biti sretan i na Grenlandu i Aljasci, osjećati se kao kod kuće", ispričao je Ricardo.

"Dakle otvoreni smo, svi se muvaju svugdje, jedno veliko smo globalno selo odavno a s druge strane Hrvatska je jako ugodno mjesto za život, ugodno mjesto za rad i ugodno mjesto za svirku", istaknuo je glazbenik Elvis Stanić.

Zato je ovdje svoju glazbenu sreću pronašao i Joe, rođeni Njujorčanin koji je nastupe u Bijeloj kući zamijenio hrvatskim pozornicama.



"Odlučili smo da ne možemo odgajati dijete u New Yorku, preludo je, SAD je sve čudniji pa sam rekao probajmo s Hrvatskom i evo nas 15 godina kasnije. Započeli smo tu u Lovranu i ne mogu to objasniti, kad dođete iz New Yorka u Lovran i vidim to zelenilo i šume, morao sam sve dotaknuti da bih se uvjerio da je stvarno jer sam naviknuo da je sve umjetno i plastično", ispričao je Joe Kaplowitz.



"Bio sam oduševljen istarskom tradicionalnom glazbom, zagorskom, pa onda tipom glazbe koju Mirsad svira, romske glazbe. U Hrvatsku sam došao kao vegetarijanac i naš prijatelj Marko poveo me u obilazak Istre, te na ručak i rekao mi nisi ti vegetarijanac, probaj malo istarskog pršuta i sira. To je bilo to, ponovno sam jeo meso", dodao je Joe.

Kao jazz glazbenik svoj uspjeh ovdje može zahvaliti univerzalnom jeziku glazbe. "Sve je lakše ako naučite jezik to je jako važno, za mene je to bilo malo teže ali preživio sam, još sam tu. Imam skoro 50, 47 mi je, u tim godinama želite balans u životu a ovdje ga možemo imati, imamo dobru glazbenu scenu, predivnu prirodu, dobru hranu, moja kćer dobiva odlično obrazovanje", ispričao je glazbenik.



Nastup na Jazz ex tempora festivalu u Opatiji jedan je od rijetkih koje danas odrađuju, no nema mjesta pesimizmu. "Ovo je testiranje naše vjere. A za mene je to velik test, jer brinem puno, volim sigurnost, to je američka, zapadnjačka stvar, volimo imati novca. Što se tiče nastupa, da, moramo se snaći, kroz podučavanje, online nastupe", istaknuo je Joe.



"Desilo mi se to nakon korone da nismo imali ništa, nisam imao niti lipu, uzeo sam instrument, izašao na ulicu, odsvirao 40 minuta, ljudi su mi dali 200 i nešto kuna, s time sam otišao na plac, kupio hranu, znači moramo mi nekako sami nalaziti način, a ja vjerujem da glazbenici to znaju", zaključio je Mirsad.

