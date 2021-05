S popuštanjem mjera glazbenici i umjetnici počeli su najavaljivati koncerte i predstave koji će moći ugostiti brojniju publiku. Optimizam i ushit koji je zbog toga zavladao u redovima naših pjevača teško je opisati, s obzirom na to da neki nisu pred publikom zapjevali cijelu godinu.

Možete li zamisliti da ne radite cijelu godinu, pa i dulje? Naši glazbenici i umjetnici mogu itekako. Rasprodane dvorane, pjevanje, plesanje ili pak pljesak punog kazališta nakon predstava danas se čine kao znanstvena fantastika.



''Jako mi to fali. Baš mi jako to fali, taj osjećaj kad dođem pred ljude i kad pjevamo svi skupa. To je i smisao muzike'', priznaje Marko Kutlić.

Ako si se naviknuo cijeli život svaki vikend raditi, taj tempo, adrenalin, pjevati, nastupati, imati kontakt s publikom, onda je godinu i pol jako velika pauza i to ti fali'', slaže se Jasmin Stavros.



Ipak, s cijepljenjem i manjim brojem novooboljelih čini se da dolaze bolji dani. Sramežljivo se najavljuju koncerti i veća okupljanja. Stanje se počelo poboljšavati, iako su to koncerti koji su dosta kontrolirani, ljudi sjede, svatko na svom mjestu, razmak je i određeni je broj ljudi.



''Teorija ti je za mene oko tih koncerata nula dok ja ne vidim praksu, a ja ne volim stvari napola. Nekakve mjere... ne znam kako bi taj koncert izgledao, da sjede, da su razmaknuti... Ja nisam taj tip izvođača. Mogu biti, mogu se ja prilagoditi, ali nisam još u tom filmu. Radije bih sačekao da mogu naprimjer ponovno napuniti Arenu'', priča Ivan Zak.



Već su za lipanj u najavi koncerti na otvorenom za veći broj posjetitelja. U vrlo intimnom druženju, sa svega nekoliko desetaka ljudi u publici, naši su glumci tijekom proteklih mjeseci ipak uspijevali održati kulturu na životu.



''Nismo se dali, duh je borben, ali smo već malo umorni, već bismo malo svi na staro normalno'', priznala je Ecija Ojdanić.



''Iskreno, ja sam radila cijelo vrijeme, i to možda više nego ikad u životu, tako da samo mogu reći 'Hvala ti, hvala, hvala, hvala!''' otkrila je Mila Elegović.



Ima još dobrih vijesti. Mnoge se predstave sele na pozornice na otvorenom, pa će i pljesak biti gromoglasniji.



''Mi ćemo moći igrati, po sad važećim mjerama, pred 400 ljudi. Zaista, suze mi krenu na oči kad pomislim na taj prizor, s obzirom na ovu mjeru 1 na 4, a bilo je 1 na 7, igrali bismo pred 30, 40, 50, maksimalno 100 ljudi'', kaže Ecija Ojdanić.



Glazbenici koji su naviknuli na velike koncerte, arene i natiskane obožavatelje u publici, na takve će koncerte ipak još pričekati, no vrijeme mirovanja u pandemiji nekima je dobro došlo.



''Jer sam imao sreću da sam do tih mjera i pandemije godišnje imao između 80 i 120 koncerata, to je od 2011. trajalo. Ovo mi je dobro došlo da se malo odmorim'', dodao je Zak.



''Da, možda je čak i ova korona meni i pomogla u životu da sam sa sobom neke stvari riješim, ono što nije dobro da izbacim, da popravim, radio sam puno na sebi'', priznaje Jasmin Stavros.



Ovo dugo razdoblje pandemije, kada nisu mogli raditi, glazbenici nisu ostali samo bez pljeska publike nego i bez mogućnosti zarađivanja za život na način na koji su naviknuli. Ipak, kada bi se na to požalili, mnogi bi im to uzeli za zlo.



''Sad će mnogi reći: 'Ma kaj tebe briga, ti ležiš na lovi!' Nije to istina, to nije istina. To je daleko od istine. Ja se ne žalim, nisam se javljao sa svojim frustracijama u medije i uvijek sam svjestan te jedne situacije da si kao javna osoba meta i 'Što se ti žališ?'. Neću se žaliti i ne žalim se'', priča Houdek.



''Ja sam realan i moj životni pravac je optimizam, ali sam jako sretan što sam zadržao dozu realnosti kod sebe i nisam se žalio. Godinu i pol nisam ništa radio, ali nisam kukao, nego sam prihvatio to kako jest'', priča Mario Roth.



No čini se da ipak idu bolji dani. Malim koracima sve smo bliži ovakvim prizorima za koje se nadamo će se brzo vratiti u naše živote.



''Na kraju svakog tunela dolazi svjetlo i to je jedina prava istina'', zaključio je Mario Roth.

