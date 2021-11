Iako one baš i ne vole kad ih nazivamo divama, Tereza Kesovija, Radojka Šverko i Zdenka Kovačiček itekako zaslužuju tu titulu. Ove tri proslavljene pjevačice ostvarile su zapažene uspjehe i izvan granica Lijepe naše. A njihove su priče o rasprodanim koncertima, ljubavima, ali i pogreškama u karijeri zabilježene u knjizi ''73 priče o albumima'', posvećenoj ženama u domaćoj glazbi. Svoje su najdraže priče iz života ispričale samo za In magazin.

Najzanimljivije priče o heroinama domaće glazbe na jednom je mjestu skupio Zlatko Turkalj Turki u knjizi ''73 priče o albumima - Žene u glazbi, stihu i interpretaciji''. Ima li boljeg savjeta za uspjeh od onog jedne dive, poput Tereze Kesovije.



''Možeš uspjeti jedino na način da vjeruješ u ono u što želiš uvjeriti druge, ti drugi su naravno publika. Ako ih uspiješ uvjeriti zato što ti vjeruješ u to što njima predaješ, onda si na savršenom putu da budeš zaista netko. I još nešto! Vrlo je važno doći na scenu, ne ono ''što će biti, tko to zna'', ne! Nego biti siguran, biti superioran. ''Ja sam sada tu, a vi ste tu da mene slušate!'' To nije prepotencija, da se razumijemo. To je samo, ako hoćete da budem najpreciznija, to je poštovanje ljudi koji su kupili karte i došli u dvoranu da vas čuju'', govori Tereza Kesovija.



Radojka Šverko osvajala je svjetske pozornice i mogla je birati u kojoj državi živjeti, no uvijek se vraćala u svoju Hrvatsku.



''Evo ga, reći ću vam, s obzirom na zrelost mojih godina, da sam čak bila po Downbeatu i Billboardu, tamo negdje 80-ih godina, bila proglašena kao najljepši glas na svijetu'', prisjeća se Radojka Šverko.



Zdenka Kovačiček pak pamti suradnju s Karlom Lagerfeldom, ali i kad je pjevala Gorbačovu na rođendanu i godišnjici Perestrojke.



''Inače, kad se time hoću pohvaliti ne nailazim baš na dobre kritike, pogotovo kad su u pitanju Rusi. Imam dosta prijatelja iz Sovjetskog saveza bivšeg, jel, gdje smo mi na turnejama bili velike zvijezde, punili dvorane i stadione, međutim kad spomenem Gorbačova onda kažu ''Ali mi njega baš ne volimo!'''', priča Zdenka Kovačiček.



Zato mi svoje dive obožavamo i itekako smo na njih ponosni. Vjerovali ili ne, ni one ne glume dive i međusobno se cijene.



''Svaka zemlja, ali baš svaka u svijetu, bi morala imati jednu pjevačicu poput Josipe Lisac. Ona je u toj mjeri posebna, da je tako i sa posebnom pažnjom spominjem'', kaže Zdenka Kovačiček.



Teško je desetljeća karijera ovih dama sročiti u rečenicu, dvije. Jedan Radojkin kolega to je ipak uspio.



'''Gospođa Šverko je imala dva braka, dvije kćeri, dva infarkta, četiri stenta, četiri Porina i Porin za životno djelo. Mislim da ta kratka sažeta priča puno toga objašnjava'', sažeo je sve.



Zdenka će mnogo toga objasniti u svojoj autobiografiji. Posljednji uspjeh možda joj je i najslađi- nedavno je postala baka.



''Ja letim! Ja sam toliko sretna, evo danas je bio kod mene cijeli dan. Ja ga ne puštam na minutu, čim on malo nešto zaplače, ja sam kraj njega. A bebe moraju plakat, ne. Tako da sam jako sretna, jako, jako.



Sve su naše dive sretne jer i nakon toliko godina još uvijek pjevaju s jednakim žarom kao na početku karijera.



''I ima nešto što je jako zgodno, da se na mojim koncertima često puta i muškarci rasplaču. A moj je zaključak - ''Ja sam se zbog muškaraca dovoljno plakala! Sad nek oni plaču, pa makar slušajući moje interpretacije!'', zaključila je Radojka u svom stilu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Pogledajte luksuz u kojem će zajedno uživati Julia Roberts i George Clooney i to sve zbog ljubavne romanse! +14

U domu Željke Jurić Mitrović: Suze, ponos i ljubav djevojčice u plavom kaputiću koju svi pamte +2