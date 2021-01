Giuliano je ponovno rocker. Tko je zaslužan za ovu veliku promjenu te je li se, osim zvuku s početka karijere, vratio i takvom imidžu, otkrio je Anji Beneti za In Magazin.

Giuliano je privremeno napustio svijet popa, i zaplivao rockerskim vodama. Za povratak regionalne pop zvijezde dobrom starom rock and rollu zaslužan je gitarist svjetskog glasa, a dubrovačke adrese Emir Hot, kojeg mnogi nazivaju i gitarskim Paganinijem.

"Do dueta je došlo tako da me Emir nazvao. Rekao mi je da je vrijeme da ovjekovječimo naše prijateljstvo s jednom pjesmom, i poslao mi je pjesmu njegovog prijatelja Sefera. Stvar mi se odmah svidjela na prvu i rekoh ajmo mi to lijepo snimiti", otkrio je Giuliano.

Iako ga mlađe generacije pamte po ljubavnim pop baladama, Giuliano ima bogati rock pedigre. Kao rocker je i zapoceo svoju karijeru.

"Ja jesam počeo u rock vodama jos kao dijete, mulac. Imao sam dosta tih rockerskih bendova u Splitu, tipa Zippo, Kleopatra, Feeling, što ja znam, zaboravit ću neke i jako mi je lijep osjećaj imati tu neku energiju oko sebe", priznao je.

Nekad je Giuliano svoj pogled skrivao iza dugih kovrčavih uvojaka. Rock prošlosti bez problema se vraća u sadašnjosti, a dugoj kosi ?

"U toj svojoj rockerskoj fazi, a i malo kasnije imao sam svoju dugu kosu crnu, ricastu. Sad je imam sve manje i manje, pobijelila je i mislim da je više neću puštat", kaže pjevač.

No, zato nije isključena neka buduća suradnja s gitarskim virtuozom Emirom Hotom koji je još davne 2005. godine pobjedio na prestižnom britanskom natjecanju "The Guitar Hero UK" . Ali i diplomirao na prestižnom Gitarskom institutu pri Thames Valley University.

"Zajednicka suradnja s vokalom kao što je Giuliano nikad nije sporna, radovao bih se takvom projektu, ali ova je spontano došla pa se nadam da će i buduća doći tako. Čim osjetim neku buduću energiju, a ako me pitate, sad bi potpisao da završimo i čitav album ako treba", priznao je Emir.

Hoće li budućem Giulianovom albumu Emir dati svoj gitarski pečat ne znamo. No, jedno je sigurno. Poznati Splićanin vrijeme bez koncerata nije koristio za odmor.

"Snimio sam jako , jako puno pjesama i neke će uskoro ugledati svjetlo dana. Snimio sam i neke spotove, tako da će, čim se otvorimo biti veselo", najavio je.

Giulianova publika nikad nije napustila njegov svijet. Zato ni ona ne moze dočekati da "karte za posljednji let" zamijeni kartama za njegove koncerte.

