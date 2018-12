Koncertom na rivi Giuliano je otvorio Advent u Splitu.

Prosinac je mnogima najljepši mjesec u godini. Vrijeme je to blagdana, obiteljskog druženja i zajedništva. To mišljenje dijeli i pjevač Giuliano koji je Splićane pjesmom uveo u ovaj blagdanski mjesec .

"Zbrka, strka, radno. Jedva čekam Božić, dva dana odmoriti malo s fanimilijom. Ima dosta svirki, snimam novi spot. Iza 15.siječnja idem par dana na zimski san'', rekao nam je.



Giuliano će i ovaj Božić tradicionalno provesti u krugu svoje obitelji - supruge Kristine i sina Marka. No, slavlju i veselju, nerijetko im se pridruži i šira obitelj. To je onda, Giuliano kaže, atmosfera koja se može samo poželjeti.



"Ja volim to, u krugu familije se okupimo, gužva, veselje, lipo kje, dobra spiza, cuga. To je obično vrime kad dobijem par kila u tih par dana. Volim to vanka je hladno u kući je toplo...super mi je to", priča nam.



Toplinu doma ne možemo zamisliti bez mirisa hrane. Tradicionalna jela Giuliano prepušta svojima doma. Ali, zato je on zadužen za fritule, i kaže, nitko mu nije u tome ravan.



"To je moj dio tu mi nitko nesmije prići blizu kad ja fritule pečem. Nisu velike, okrugle su, mekane ima unutra i voća, jako lipe su", otkriva nam pjevač.



Pjevač naglašava kako za njega božićni pokloni ipak imaju neko drugo značenje.



"Slušaj - ne volim ih darivati, ali ih volim primati, hahaha, šalim se. Zapravo meni je najveći poklon društvo, ljudi, tako da nikad nisam bio od ljudi da mu je stalo primiti poklon - dapače kad mi netko nešto pokloni jako se iznenadim jer nisam baš od poklona", priznao nam je.

Za svoje najmilije već je pripremio poklone za Božićno jutro. Često tako jedan drugome poklanjaju šaljive darove. A nas zanima koji to poklon od supruge još i danas pamti?



"To je malo preosobno pitanje, to jest, takav je poklon bio pa ne bih odgovorio na to pitanje'', kaže nam.



A dobro će Giuliano zagrijati i svoje glasnice jer za doček Nove godine ima čak dva koncerta. Ništa mu nije naporno jer kaže - pozornica je njegov život.



" Doček u podne je u Samoboru i onda u kombij i šibamo navečer kao pravi doček u Malom Lošinju. Cijelo to putovanje pa koncert, pa drugi koncert, to je sve adrenalin i to mi je super'', priča nam.



Nama nije htio odati, pa će ostati tajnom koju će to Giuliano želju zaželjeti kad kucne 2019- godina!

