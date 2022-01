Pjevačica Gina Damjanović predstavila je publici singl "Mama". Uz to što govori o mami, Gini je pjesma posebna i zato što se u pojedinim dionicama pojavljuje i njezin brat. Kakav odnos imaju Gina i Vice, zašto je pjesma nazvana himnom studenata te kakve joj velike nastupe donosi 2022. godina, zna Hrvoje Krolo.

Pjevačica Gina Damjanović o odnosu s bratom Vicom kojeg dosad nije često pokazivala: "Bio je glavno smetalo"

"Mama predstavlja taj najljepši osjećaj ljubavi, topline, sigurnosti i naravno da ćeš za mamom imati najveću nostalgiju. Pjesma "Mama" je baš napravila nešto posebno i zapravo meni donijela puno, puno, lijepih tuđih priča jer se ljudi javljaju sa svojim pričama i dogodovštinama iz života i baš sam onako dirnuta", priznala je Gina.



A upravo baladom koju je posvetila mami Gina je uspjela dirnuti mnoga srca slušatelja. Uz to što pjeva o najdražoj osobi u životu, u pjesmi se pojavljuje i njezin brat Vice.



"Nastao je rep u istom momentu kad i muzika. Bila je dilema što ćemo i tko će. I onda se nametnula ideja da je najlogičnije da to bude moj brat, jer s kim ću zapjevati pjesmu majci, ako ne s bratom", otkrila je Gina.



"To je u principu već sve bilo gotovo, poslušao sam i čuo sam taj neki dio i nekako je bilo samo da naučim taj tekst i to je bilo to. Ugodno se osjećam kad sam s njom tako da ne shvaćam to kao neki profesionalni izlet nego jednostavno da je to zafrkancija sa sestrom, kao šta radim cijeli život doma", zaključio je Vice.



Zafrkancija je što ih sad najviše spaja. Uzajamna povjerenje, ali jedno drugom oslonac, kako to i biva u bratsko-sestrinskom odnosu - nisu uvijek bili.



"Prvo kad se on rodio ja sam bila presretna i žicala sam mamu - daaaj mi brata. Tada mi je bio igračka, ali i tad sam prvi put osjetila odgovornost za drugo živo biće. Nakon toga je krenula faza gdje je bio glavno smetalo. Onda je krenila srednja škola gdje mi je dosta falio jer sam se ja s Brača preselila u Split. I sad mi je najbolji prijatelj", priznala je Gina.



Pjesma "Mama" postala je i neslužbena himna svih studenata koji su odvojeni od svojih domova i nedostaje im najvažnija osoba u životu - a to je majka.



"Baš sam nedavno primila poziv Učiteljskog fakulteta iz Zagreba i baš smo imali divan nastup na njihovom adventu. Nema mi ljepše nego da se stvarno ljudi poistovjete s pjesmom bez obzira od kud bili. Njihov je zbor pjevao, ali su i repali, a nitko nije iz Dalmacije, haha i to je bio jedan rep koji nije zvučao kako zvuči u pjesmi, ali to je poanta. Da osjetimo sve i da smo zajedno bez obzira odakle smo", poručila je Gina.



Nova godina pred Ginu stavlja i nove izazove. Osim pjesma koje jedva čeka pustiti svojoj publici, dobila je i poziv za turneju koji se ne odbija.



"Koncerti s Parnim valjkom. Naime moj bend i ja smo pozvani da budemo predgrupa Parnom valjnku na njihovoj velikoj turneji 2022. i krećemo s pripremama odmah nakon 1. siječnja. Velika je čast nastupati u istoj dvorani i na istom mjestu s takvim bendom - bendom koji je uzor svima nama", priznala je.



Sudeći prema najavama, za Ginu će 2022. biti godina za pamćenje.

