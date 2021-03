Svima dobro poznata pjesma grupe Aerodrom "24 sata dnevno" dobila je novo ruho. Za to su se pobrinule Gelato Sisters, koje su za potrebe videospota uskočile u vremepolov i vratile nas u dvadesete godine prošlog stoljeća. Kako su izabrale baš ovu pjesmu, jesu li se plašile komentara originalnih izvođača te koju njihovu obradu publika nije odobrila, ispričale su ekipi IN magazina.

Dašak retro zvuka hitu grupe Aerodrom "24sata dnevno" udahnule su Gelato Sisters. Kad je čula pjesmu na radiju, članica benda Jana znala je da je to to.

"Jedan jedini put da sam prekršila prometno pravilo da ne smijem uzimati telefon u vožnji kada sam čula pjesmu na radiju grupe Aerodrom '24 sata dnevno' i panično snimila poruku na Whatsapp grupu Gelato Sisters: 'Moramo ovu pjesmu obraditi.' Jedan jedini put, priznajem, nadam se da nam neće sad naplatiti kaznu", ispričala je Jana.



"Sanja je mene nazvala: 'Nedo, jesi ti čula ovo?' Sve se izdogađalo u roku od dva sata", rekla je Neda.

Cure su toliko uživale izvodeći tu obradu, a vjeruju da će se njihova verzija svidjeti i autoru pjesme Jurici Pađenu.

"Juricu smo pozvali da nam bude u spotu, tad bi čuo pjesmu, sad će morati čekati da svi čuju", rekla je Neda.

No nisu uvijek bile baš tako opuštene. Kad su snimile obradu svevremenskog hita ''Moja posljednja i prva ljubavi'' Tereze Kesovije, Neda priznaje da ju je bilo malo strah reakcija.

"Bilo nas je strah. Mene je bilo strah kako će reagirati, ali zapravo je to samo moja nesigurnost. Sjećaš li se kad smo radile 'Teške boje' pa kad nam je voditelj rekao, to će vas popljuvati svi rokeri - i stvarno je tako bilo. To sam vam ja mogla reći, naime nisam tada još u sastavu bila i ne bih nikad dala blagoslov. A meni je ta obrada tako super, mene nije strah reakcija", rekla je pjevačica.

Za potrebe spota vratile su se u neka minula vremena.

"Mi smo se nekako dogovorile da ćemo se za svaku pjesmu, ako budemo imale mogućnosti, vratiti u jedno desetljeće. S posljednjom smo bile u 60-ima, sad smo u 20-ima", ispričala je Neda.

Snimanje spota sada im, kažu, dođe kao izlazak, a pritom mogu malo i glumiti. No nijedna u djetinjstvu nije sanjala o takvoj karijeri.

"Ja sam samo glumila kad sam morala lagati u školi. Samo to", "Ja glumim stalno, ljudi misle da sam sretna osoba", rekle su Sanja i Jana.



"Super mi je, recimo, konkretno moja scena u kojoj stojim na pozornici i upali se onaj moj pozornica mood. Kaže redatelj: 'Ajde, OK, ovo je bilo lijepo za terasu hotela, ali ti si depresivna, on te ostavio.' Ima u ovom videu dosta glume", ispričala je Neda.

Želja im je turneja po moru, a kad su tri dame na okupu, bude i smijeha i svađe.

"Nas tri se dosta dobro slažemo, znaš one floskule tri ženske, morate se sigurno svađati. To je zato što se Sanja i ja dosta svađamo. Ja uvijek gledam sa strane i smijem se. A nas dvije sestre sve podnosimo. Kad se mi stalno svađamo. Evo sad", kažu cure.

"Ja se stvarno nemam zbog čega svađati s Nedom svađati. Da se čak oko nečega i ne slažemo, ona meni uvijek popusti da ja budem u pravu, a ja sam u svojoj glavi njoj izgovorila svašta. Ona samo poklopi slušalicu, nema tu svađe. Ono što ja prolazim u svojoj glavi kad tebi govorim dobro ajde bok - to je svađa, kužiš", otkrila je Sanja.

No sve to nestane kad zapjevaju zajedno. Kao i drugi glazbenici, nadaju se da će se uskoro vratiti na pozornicu, a tada će nas njihov zvuk lansirati u neka druga vremena.

