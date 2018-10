Na proslavi 90. rođendana jedne domaće tvrtke, Maja Šuput, Nives Celzijus, Snježana Mehun i Ana Rucner otkrile su nam gdje se one vide nadomak stote.

San svake djevojke - da je princ u naručju prenese preko praga, Maji Šuput se djelomično ostvario. U koncertne i vjenčane dvorane posljednjih je dana doslovno unosi njezin asistent. Zbog nezgode na vlastitom rođendanskom slavlju, na poklon je dobila slomljenu kost i gips na šest tjedana.

"Svima smo ponudili opciju da se moj nastup otkaže ali nitko nije prihvatio opciju tako da svi žele da im dođem štakava i da pjevam. Bilo me strah kako će ispast, a ispalo je sjajno. Onda sam nakon tog imala svadbu. Ispalo je tak da su se svi ti ljudi napili, dolazili na fotelju pa plesali, ispao je lom, do 5:30 naravno smo pjevali", otkrila je Maja.

Poznate dame otkrile gdje se vide nadomak stote (Foto: Dnevnik.hr)

Ovog je puta Maja sjedeći zapjevala na proslavi nevjerojatnog 90. rođendana jedne domaće tvrtke. A gdje se naše poznate dame vide s 90 godina?

"Woooow, s ovim pitanjem si me iznenadio! Pa ne znam iskreno da'l bi htjela doživjet 90 godina", priznala je poduzetnica Snježana Mehun.

"Da sjedim u jednoj lijepoj kućici drvenoj, u prirodi, sa suprugom, sa unucima, praunucima! To bi bilo lijepo doživjeti te godine", smatra glazbenica Ana Rucner.

"Isuse, pa ja ću bit neka seksi fitnes bakica. Tako se vidim. Radit ću špage po doma, mostove, zvijezde i tako to", rekla nam je pjevačica Nives Celzijus.

Poznate dame otkrile gdje se vide nadomak stote (Foto: Dnevnik.hr)

"Ja se trudim živjeti svake sekunde tako da ako sutra to bude kraj da sam sve obavila. Onih svih 100 stvari prije smrti, da nisam nikom ništa kriva, dužna, tako da ne bih 90", izjavila je Snježana.

"Ja di ću biti? U Miamiju ispod palme, s Nenadom! Ja i on imamo plan. S infuzije ćemo taman doći. Ispod palme, sa štakom igrat hokej. Sunce, more, palma, ja onako sva prenaborana od sunca, 100 pjegica, neki šampanjac u ruci, i naravno vitalna. Baš došla iz gyma", plan je Maje Šuput.

U gymu je redovito i Snježana Mehun. Haljinu iz proljetno-ljetne kolekcije njezina brenda nedavno je odjenula i predsjednica i zablistala. Snježana nam je otkrila tajnu - svaki model prvo isproba i tek onda haljina ide na šivanje.

"Kad to probaš na normalnoj ženi pod navodnicima, ako to nije neki XXS broj, i ako to funkcionira na takvoj ženi, onda će funckionirati i na ovoj XXS i svima ostalima", tajna je Snježane Mehun.

Besprijekorna linija zaštitni je znak i naše violončelistice. Ana Rucner ovih je dana postala tetka i proslavila rođenje bratova sina.

"Ja kad sam postala majka sam bila prilično mirna, u šoku u bolnici, prije 12 godina, a tata je bio uz mene. Mi nismo to tako slavili kao što je moj brat danas ali mislim da treba proslaviti novi život. To je sasvim nešto posebno", izjavila je Ana.

Poznate dame otkrile gdje se vide nadomak stote (Foto: Dnevnik.hr)

Njezin sin Darian ne mari za glazbu. Talentiran je za elektroniku i struju, a talenti seksi Nives su više nego očiti.

U Majinim talentima uživa njezin zaručnik Nenad. Iako žele što prije izreći sudbonosno DA, sad je iskrsnuo novi problem.

"Nemam lokaciju! Nemam lokaciju! Sve sam u Zagrebu i Hrvatskoj prošla, nema di nisam pjevala, i sad mi je glupo da ja to sad ponovim, gdje je netko drugi. Ja bih nešto novo tako da bih ja ipak van zemlje a za to treba logistika i vrijeme. A to nemamo! Imam logistiku, vrijeme nemam. Sad ne znam, nemam pojma... Sad me muči, ne mogu razmišljat, imam gips", otkrila je Maja.

Poznavajući Maju, vjenčanje bi moglo biti daleko od očiju javnosti, na bijelom pijesku neke egzotične prekooceanske plaže.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.