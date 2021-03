Na godišnjicu zagrebačkog potresa Gazde su objavili novu pjesmu. No ne bilo kakvu. Najpoznatiji zagrebački tamburaši notama i stihovima odali su počast jedinoj žrtvi zagrebačkog potresa, djevojčici Anamariji. U spotu za pjesmu koja je do suza ganula mnoge, sudjelovale su i njezine prijateljice.

Da se nikad ne zaboravi, frontman Gazdi Marko Bujanović, u suradnji sa Željkom Krznarićem, napisao je emotivnu baladu posvećenu djevojčici Anamariji, jedinoj žrtvi zagrebačkog potresa. Petnaestogodišnjeg anđela 5.4 Richtera zateklo je u snu, dok je možda baš kao u stihovima pjesme posvećene njoj, sanjala o nekom svijetu bez zla. Dan kasnije zbog preteških ozljeda u njega je i otputovala.



"Kako je vrijeme odmicalo, shvatio sam da se o tome više ni ne priča, već su došle neke nove teme. Došao je poslije toga Uskrs, turistička sezona, ovo, ono. Nitko se na to više nije puno obazirao, što je nažalost inače tako u životu i onda sam shvatio da ću napisati pjemsu o njoj", izjavio je Marko frontmen gazdi Marko Bujanović.



"Ja sam naravno komunicirao s roditeljima i Anamarijina mama mi je poručila da će joj trebati neko vrijeme da dodnese odluku radi li se to ili ne. Ja sam rekao u svakom trenutku ako misli da ne treba ili da je to jednostavno prebolna stvar, mi ćemo od toga odustati od svega skupa, ali ipak za par dana mi javila da je zadovoljna kako to radimo i da možemo napraviti tako jednu uspomenu na nju", ispričao je Marko.

Spot je sniman na brojnim poznatim zagrebačkim lokacijama, kuli Lotrščak, Dinamovom stadionu, maksimirskom Vidikovcu. Gazde su Anamariji zapjevale i iz zagrebačkog tramavaja. Kako bi malenom anđelu bili što bliže, dečki su zatomili svoj strah od visina i popeli se i na vrh Zagrebčanke. S njezina krova, zvijezde su ipak bliže.



"Anamarija je bila naša Zagrepčanka, tako da je to sve skupa imalo nekakve podudarnosti", zaključio je Marko.



Glavne uloge u spotu pripale su Anamarijinim prijateljicama.



"Htio sam prikazati to njezino društvo, njezine vršnjake koji su nju poznavali. Ja sam iskomunicrao s Nadbiskupskom klasičnom gimazijom, došli smo do brojeva telefona i zamolili smo te curice koje su baš napravile frizure kao što je u školu, tako su mi rekle, svaki dan nosila Anamarija. Sara Ugrinić, plesačica profesionalna je osmislila jako lijepe poruke rukama , dlanovima, tako da sve skupa, čudan splet okolnosti se dogodio oko ove pjesme. Sve je nekako stvarno ispalo dobro", smatra Marko.



"Anamarija" će zauzeti i počasno mjesto na dugoočekivanom novom albumu Gazdi koji je na radost obožavatelja već spreman.



"Mislim da ona zaslužuje svoje mjesto, vjerojatno kao zadnja na album ili tako nešto jer je stvarno zasad ganula mnoge ljude i jednostavno je, mogu reći da je prekvalitetna da ju ne bi stavili. Na albumu će biti 16 pjesama. Radi se o osam, devet pjesama koje su starijeg datuma, ali istaknutije i šest novih pjesama. I bit će objavljen kad se stanje sredi", otkrio je Marko.



A ako u njemu začujete još jedan zvuk bisernice, budite sigurni da ju to Anamarija s Gazdama svira s nekih nebeskih visina.



"Kasnije sam tek saznao kad smo vodili te neke finalne razgovore da je Anamarija i sama bila sviračica što je također bila jedna podudarnost i zapravo kao da smo mi Gazde baš morali napraviti nešto za nju. Tako je to ispalo, pjesma je jako lijepa i jako dirljiva i na neki način ponosna", zaključio je.

