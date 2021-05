Legendarni golman Vatrenih Dražen Ladić danas ispisuje uspješnu poduzetničku priču. Sa suprugom Spomenkom otvorio je restoran u kojem nude međimurske specijalitete. Uz okuse i mirise jela koje nose u srcu, otkrili su zašto se u Međimurju tako dobro jede.

Dražen Ladić brončani je golman sa svjetskog prvenstva u Francuskoj sada već daleke '98. Priznaje kako tada nije svoju budućnost mogao ni zamisliti u ugostiteljstvu.

''Očekivao sam i nadanja i želje su mi bile da budem u nogometu cijelo vrijeme jer sam dugi niz godina proveo u Dinamu i praktički karijeru završio u tom klubu, očekivao sam da bih tu mogao nastaviti karijeru. Međutim, dolaskom braće Mamić u kub situacija se iz temelja promijenila, nisam bio na toj liniji, pa sam se jednostavno maknuo od toga svega, krenuo u privatni posao s golf-terenom i na kraju se našao u ugostiteljstvu'', priča Dražen, a na sve se nadovezala supruga Spomenka.

''Zapravo smo svi četvero, kćeri, Dražen i ja, sjeli i razgovarali što bismo i ja sam baš inzistirala na tome da ako idemo u tom smjeru, da bih da bude na međimurski način, da budemo po nečemu prepoznatljivi'', objasnila je.

I on i supruga Spomenka rodom su iz Međimurja pa u srcu nose jela koja su im kuhale bake i majke. Kraj omeđen rijekama Murom i Dravom nosi i naziv ''Vrt Hrvatske'', a plodove tog vrta Ladići pretvaraju u slasne zalogaje.

''To je hrana koju su ljudi spremali jer su dosta naporno radili, što na poslu, što oko kuće ili na polju, i redovito se nosila hrana sa sobom na polje. Istina, hrana je nešto kaloričnija jer su i poslovi to zahtijevali. Međutim, u današnje vrijeme i to se reducira, ali tradicija je ostala'', objasnio je Dražen.

I dok ćete Dražena češće susresti u sali, supruga Spomenka vuče konce u kuhinji.

''Ovo je juha od koprive koju služimo s domaćim langušima. Languši su, recimo, jedna verzija uštipaka, a ovo je semifredo od karameliziranih bučinih sjemenki za koji sam recept sama osmislila. Služimo ga u restoranu s bučinim uljem, treba probati, stvarno je jako fino'', govori Spomenka.

Kaže kako se u restoranu ne pripremaju isključivo međimurski specijaliteti, ali sve se priprema na međimurski način.

Kako bi ispričali što autohtoniju gastronomsku priču međimurskog kraja, u obiteljski posao uključene su i kćeri Spomenka i Sara. Uz takvu predanost, ne sumnjamo da će se Ladići uskoro uz nogometnu broncu, okititi i kulinarskim zlatom.

