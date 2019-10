''Čudo od djeteta'' i ''talent koji nije s ovog planeta'' samo su neki od komentara i pohvala kojima je žiri Supertalenta obasuo 14-godišnju Gabrielu Braičić u prošloj emisiji. Treći zlatni gumb oborio je s nogu ne samo žiri i publiku već i cijelu Hrvatsku.

''Ja sam tu pjesmu tada prvi put čula i nisam imala pojma da će to otpjevati i kako to zvuči jer kad smo je pitali kod kuće što je pripremila, što će otpjevati, rekla je: 'Vidjet ćete, čut ćete''', priča nam Anita Braičić, Gabrijelina majka.

A vidjela ju je i čula cijela Hrvatska. O talentu ove djevojke već se danima govori u superlativima.

''Ovo nema veze s ovozemaljskim talentima. Ovako nešto se rađa jedanput u tisuću godina, ti toga moraš biti svjesna'', rekla joj je Martina u showu.

''Otkad sjedim za ovim stolom i žiriram ovdje, ovako nešto nisam čula'', složila se Maja.

''Imam pravo reći da ovo nije ni da ni ne, ovo je zlatni gumb'', dovršio je Janko njihova izlaganja prošlu subotu.

I tako se Gabriela izravno plasirala u itekako zasluženo polufinale.

''Svi me hvale, kad sam došla u školu, isto i profesori i svi drugi koje ne znam iz drugih razreda, svi su mi čestitali'', priča nam.

Gabrijelina majka kaže kako su oni već odavno upoznati s njezinim talentom te da su se navikli na nju.

''Ona pjeva po cijele dane doma, u kući, do kuće, bilo šta da radi, ona stalno pjeva. Nekad nam čak ide na živce, pa je molimo: 'Molim te, Gabi, stišaj se, umiri se' i tako'', govori u šali.

Gabrijelin talent nije prošao nezapaženo ni na brojnim festivalima na kojima je nastupala i izvan granica Lijepe Naše.

''I tamo su me isto primjećivali ostali, dobivala sam nagrade, znali su me oni, ali, evo, sad me zna i cijela Hrvatska'', kaže nam ova simpatična Omišanka.

''Svi se javljaju, svi su plakali, stalno je slušaju, ne mogu doći k sebi, ne mogu zamisliti da je ona takav talent, da oni nisu znali da je ona takva'', priča nam Gabrijelina majka.

Do polufinala, evo prilike da u ovom neospornom talentu uživate još malo u našem videu.

