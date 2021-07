Glazbena diva Gabi Nova je 85. rođendan proslavila prije nekoliko dana. Bez obzira na godine, ona i dalje živi vrlo aktivno i održava koncerte. Kako je nakon dva braka znala da je upravo onaj treći, s Arsenom, prava ljubav te koja je tajna njezine dugovječnosti i dobrog izgleda, otkrila je za In magazin.

Kad sa 85 dočekate proslavu rođendana u društvu obitelji i prijatelja - zaključak je samo jedan:

"Ja mogu biti zaista jedna sretna osoba. Važno je da okupiš ono najmilije oko sebe to je meni važno,a rođendani i godinu idu, nažalost prebrzo", istaknula je Gabi Novak.

Prebrzo su, kaže, došle i osamdesete. Slavila je ovih dana u durštvu obitelji i prijatelja, ali i na predstavljanju knjige o Gabi autora Siniše Škarice.

"Ona je neosporno rijedak talent. Prekrasna, skromna. Skromnost, samozatajnost makar je riječ o velikoj zvijezdi hrvatske popularne glazb i uopće bivše države", ispričao je Škarica.

I zato je zaslužila da se o njoj napiše knjiga, a kakva je Gabi kao majka, to najbolje zna njezin sin Matija Dedić.

"Pošto je otac bio strog dalmatinski, a tako to ide u Dalmaciji mater ili moja majka Gabi imala je tu jednu zaštitiničku ulogu. Ali ima i jednu vrstu strogoće s obzirom da je rođena Njemica isto u nekim stvarima koliko god je blaga zna se i postaviti", rekao je Matija.

Skromna, samozatajna, ali i uvijek dotjerana, takva je Gabi.

"Moja majka je govorila: 'Uvijek imaj frizuru, namaži se, nikome nemoj odati kako se osjećaš. Ja sam uredno starila, ali sam se i njegovala", ispričala je pjevačica.

A kako se njegovala da bi danas izgledala ovako?

"Moraš se njegovati, uzmi najednostavnije kreme, nikakve filere, ništa nemoj raditi na svome licu. Ja imam onu kremu dječju", naglasila je Gabi.

I od tih beauty rutina ne odustaje ni u devetom desetljeću.

"Divno je rekao Arsen jednu rečenicu u svojoj pjesmi, treba uredno stariti, najgore su mi one majke koje žele biti mlađe od kćeri", ispričala je Novak.

Prije Arsena, Gabi se dva put udavala, ali tek je u tom trećem braku upoznala pravu ljubav. "To je bio pravi odnos, odnos dvoje ljudi, odnos, borba. On je bio poznat kao jedan veliki osvajatelj žena kojeg su one obožavale, to svi znaju", ispričala je pjevačica.

Već pri prvom njihovom susretu bilo je jasno da Arsen dobro zna tko je Gabi.

"Kad sam mu dala ruku i on meni, imao je mali neki spomenarčić ili blokić u kojem je imao dvije moje slike i kaže: 'Joj, ja vas obožavam'", prisjetila se glazbena diva.

U braku su bili više od 40 godina.

"Vjerojatno je to bilo zapisano negdje u zvijezdama da je meni trebao takav čovjek kao što je Arsen, a njemu ovakva žena. Bilo je tu oluje, bonace, bilo je to tako sadržajno, tužno, veselo, u svim smjerovima", naglasila je Gabi.

Oluje i bonace života mirno je prihvaćala, možda baš zato i s 85 jedva čeka ponovno stati na pozornicu.

