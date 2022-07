Proteklog vikenda u Splitu održan je prvi Fusion world music festival. U dvije večeri uživale su tisuće posjetitelja, koji su potvrdili da bi u gradu podno Marjana ovaj festival mogao postati tradicija. Prva večer protekla je u znaku regionalnih glazbenika. Koju je poruku Željko Samardžić poslao mlađim kolegama, s kim bi Saša Matić volio snimiti duet te ostale detalje zna naš Hrvoje Krolo.

U dvije večeri Fusion festivala posjetiteljima je ponuđeno 16 koncerata, a na impresivnu pozornicu izašlo je 20 izvođača iz zemlje i regije.



Prva večer bila je rezervirana za regionalne glazbene zvijezde koje su svojim glazbenim postignućima zaslužile biti među odabranima koji će zapjevati na stadionu Park mladeži.



Večer je otvorila Sara Jo koja je svojim hitovima zagrijala splitsku publiku te potvrdila status mlade glazbenice čija zvjezdana karijera tek dolazi. Sari je ovo ujedno bio prvi nastup u gradu podno Marjana. Simpatična pjevačica osvrnula se i na poznati dalmatinski šarm.

"Uuu ne smijem. Ja smijem samo komentirati Slovence, to jest jednog mog Slovenca, tako ako da to prepuštam svojim plesačicama. I one su bile i duže na plaži tako da su mogle promatrti. Za neke nastupe znate što možete očekivati od publike ako ste bili u tom gradu, ali ovoga puta ne znamo šta očekivati i postoji neka posebna vrsta adrenalina večeras, ne toliko trema koliko adrenalin.", kaže Sara Jo.



Željko Samardžić ili, kako ga mediji vole nazivati prema njegovoj istoimenoj pjesmi "Stari lav", rado je viđen gost u Splitu, a sudeći prema ovacijama publike, to je još jednom potvrdio. Za sebe kaže da je već glazbeni veteran pa nije ni čudno što je poslao važnu poruku mladim glazbenicima:



"Mislim da moraju biti profesionalni i da uvijek pored njih bude tko će ih malo uštinuti ako vidi neku promjenu na njima. To se dešava mladim ljudima, a to je možda i normalno. Meni se to nije dešavalo zato što mi se dogodila karijera u nekim ozbiljnijim godinama kad se mnoge karijere završavaju na našim prostorima, a ja sam imao tu sreću pa me Bog pogledao i rekao - e sad ćeš ti pjevati", govori Željko Samardžić.



Zapjevao je okupljenima i Saša Matić, koji je najavio svoj veliki koncert u Spaladium Areni u prosincu ove godine. Otkrio nam je s kim bi volio ostvariti glazbenu suradnju, ali se dotaknuo i teme kako je upravo on omiljen pjevač na svadbama naših nogometaša.



"Uvijek su to vesele svadbe. Oni znaju što je muzika i prate moj rad. Svirao sam i Mateu Kovačiću i Vidi Domagoju... Uvijek oni mene zovu na njihova događanja i ostali smo u super odnosima. Imate vi Doris Dragović i Ninu Badrić sve su to dobri vokali koji zaslužuju pažnju i sa kojima bi vrlo rado snimao sutra.", otkrio je Saša Matić.



Dodatno atmosferu zapalile su djevojke iz grupe Hurricane, kojima je ovo bio prvi, ali i posljednji nastup u Splitu u ovakvom sastavu. Naime, djevojke nakon ljetne turneje odlaze u solo vode, a sada , dok još uvijek jedna drugoj čuvaju leđa, postavlja se pitanje - hoće li si postati konkurencija nakon odlaska u solo karijere?



"Taman posla, nema nikakve borbe. Bože sačuvaj to je jedan divan posao. Muzika nije takmičenje ni konkurencija, već svi radimo zajedno i stvaramo za isti cilj. To što nismo kao grupa i jedinka ne mijenja cilj da prosto možemo da jedna drugu podržavamo. U to ime ja sam odlučila da kada se sve ovo okonča da ako one budu tako željele nastaviti svoju karijeru, želim im napisati njihovu prvu pesmu'', rekla je Sanja Vučić iz Grupe Hurricane, a njene kolegice Ksenija Knežević i Ivana Nikolić su to spremne dočekale.

Završetkom prve večeri Fusion festivala, zagrijani posjetitelji jedva su dočekali finalnu večer, u kojoj su se na pozornici izmjenjivali izvođači iz Hrvatske. Tko je briljirao, a tko je imao tremu - doznajte već sutra u IN Magazinu.

