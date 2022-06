Split od ove godine postaje domaćin novog glazbenog spektakla. Fusion festival održat će se 22. i 23. srpnja i okupit će najtraženije glazbene izvođače iz Hrvatske i regije. Tko će sve nastupati, tko već sad ne krije tremu prije nastupa te je li organizatorima bilo teško okupiti najveća glazbena imena na jednom mjestu, saznao je Hrvoje Krolo za In magazin!

Da Split voli za sebe reći da je najraspjevaniji grad u Lijepoj Našoj, nije novost, ali ono što će od ove godine ići u prilog toj tezi jest i novi Fusion festival. U 2 dana na pozornici će se izmijeniti više od 20 najtraženijih glazbenih imena iz zemlje, ali i regije. Umjetnički direktor festivala Ivan Huljić, tremu od mikrofona suzbio je malom šalom



"Ja sam vam onaj dio familije koji ne voli baš ove mikrofone, ja sam na mamu. Tako da budite nježni, hvala vam", rekao je odmah Ivan Huljić, umjetnički direktor festivala.



No potom nam je objasnio je li bilo teško okupiti na jednom mjestu najtraženije glazbenike iz regije.



"Bilo je izazovno, ali nije bilo teško. Kad smo im objasnili o čemu se radi i oni su dobili priliku nastupati na jednoj takvoj bini na kakvoj i zaslužuju biti. Ne mogu reći da je sve bilo iz prve ali iz druge je bilo kod nekih koji nisu iz prve. Mislim da će svi izvođači biti zadovoljni šta su ovdje i nadam se i vjerujem da će se htjeti vratiti.", kaže Ivan.



Prvo izdanje Fusion festivala najavljuje uvjete prema kojima nastupaju svjetske zvijezde. Pripremaju jednu od najvećih pozornica u Europi, dužine 75 metara, a visine 16 metara. Nastupat će glazbena imena kao što su Sara Jo, Petar Grašo, Doris Dragović, Željko Samardžić, Tonči Huljić i brojni drugi.



"Novi repertoar, nove koreografije, novi kostimi, scenografija to će sve biti deo te večeri. Nije da nemam tremu i da nije prisutan određeni pritisak ali toliko smo se radovali ovom pozivu da zaista odbrojavamo svaki dan.", otkrila je Sara Jo.



"Interesira me kako će to na jednom mjestu funkcionirati kako će publika reagirat. Da li će oni koji vole jednu vrstu muzike, da li će im smetat druga vrsta muzike pa će demonstrativno odlazit ili se vraćat. Oće li zviždat, hoće li pljeskat. Interesira me ta interakcija.", govori Tonči Huljić.



"Raduje me zaista jer ja sam ipak neka starija generacija i drago mi je da sam među tim mladim svijetom. Posebno me raduje i što vidim ispod bine da ovi koji zajedno samnom pjevaju sve znaju napamet čak i ako mi nekad zablokira mozak u sekundi imam njih tu da mi pripomognu i nastave.", kaže Željko Samardžić.



Glazbena diva Doris Dragović već odavno ima iskustva s nastupima na stadionima, pa je videolinkom otkrila i kakva nas atmosfera očekuje.



"Da bi ja mogla o atmosferi pričat onda bi bila ja bila govornik ili ne daj Bože političar, a ne bi bila glas, ne bi bila pjesma. Puno mi je lakše sve izreć pjesmom to je moj jedini medij. Mogu vas sve skupa pozvat da dođete i bit će nam lipo.", priča Doris Dragović.



Kao posljednje ime koje je predstavljeno da će nastupiti na prvom Fusion festivalu je Prljavo kazalište. Ovim nastupom potvrđuju da su jači nego ikad, ali i da se pripremaju nove pjesme.



"Jasenko ima sve pjesme u telefonu. Nije vam ništa pušta? haha Mi smo u autu slušali sve pjesme do Splita. Što reći o njima, prepoznatljiv rukopis Prljavog kazališta, 15.-16. studijski album. Ne možemo pobjeći od svijeta kakvog ga vidimo 2022. godine. Ljudi koji ga okružuju, problemi koji su oko nas o svemu tome Prljavo kazalište pjeva.", rekao je Mladen Bodalec iz Prljavog kazališta.



A pjevat će i uglas, kako organizatori najavljuju, 50 000 posjetitelja, koliko ih se očekuje 22. i 23. srpnja u Parku Mladeži u Splitu na prvom Fusion festivalu.

