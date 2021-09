Frontmen Zabranjenog pušenja Sejo Sexon ovog je ljeta navršio 60 godina. I dalje radi punom parom, priprema novi album, a sve je spremno i za velik zagrebački koncert. Sa Sejom je o koncertima, političarima te njegovu umjetničkom imenu razgovarala Julija Bačić Barać za In magazin.

Prvog dana listopada u zagrebački Hala park stiže Zabranjeno pušenje.

Tekstove je, u šali Sejo Sexon kaže, ponovio, a koncerata su željni i Zabranjeno pušenje i publika.

''Željni su izlaska, željni su komunikacije da malo otračaju komšiluk'', šali se Sejo.

Kako bi se koncerti i život vratili u normalu, smatra da je ključno cijepljenje.

''Pjevači, reprezentacija, glumci to su ljudi koji danas imaju puno veći utjecaj od nauke, znanstvenika, ljekara,, pa čak i političara i ovom prilikom ih pozivam da daju svoj obol da dođemo do tog nekog procenta'', poručio je Sejo.

Slobodno vrijeme, kojeg je tijekom pandemije i lockdowna imao mnogo, provodio je s obitelji, ali i ljubimcem Tami.

Pravo ime ovog sarajevskog rokera je Davor Sučić, a onog umjetničkog nikad se nije odrekao.

''Neka najbliža ekipa me zove Sula, publika me zove Sejo, a policija i mama me zovu Davor. Ime Sejo u momentu kad sam se pojavio u Zagrebu nije baš bilo omiljeno. I odlučio sam da se namjerno predstavljam kao Sejo jer sam odlučio da ću na taj način napraviti selekciju svih koji ljudima je to važno'', objasnio je Sejo.

A ni svoj stav o našim političarima ne krije.

''Vi vidite svakodnevno da su oni željni novca, željni su žena, oni su nerealizirani i tužni ljudi koji su kroz politiku našli neke kratice do nekih svojih ambicija, kad vidite da oni više misle kako da uhljebe svoju familiju i prijatelje nego što misle o nekom općem dobru'', smatra sejo.

Zbog svega što je ovaj profesor povijesti i otac troje djece postigao u životu, danas se smatra sretnim čovjekom.

''S obzirom na sve okolnosti u mom životu i kako su se meni posložile kockice ja ne da sam zadoovljan, nego prezadoovljan s onim što sam uspio da učinim sa svojim životom i onim što sam uspio da dam ljudima'', objasnio je.

A ove godine navršio je 60.

''Moja me žena jako pazi'', zaključio je Sejo.

I baš zato pred Sejom je sigurno samo još mnogo dobrih i pjesama i koncerata.

