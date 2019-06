Nova sezona Supertalenta donosi veliko iznenađenje. Rame uz rame s Igorom Mešinom, u sedmoj sezoni, gledat ćemo novo voditeljsko lice. Tko će od sada činiti dvojac u najgledanijoj zabavnoj emisiji u Hrvatskoj, otkrit će vam Sanja Kuzmanović.

Pripreme za sedmu sezonu Supertalenta u punom su jeku.

''Pa atmosfera je radna... Počeli smo raditi, evo, Frano nam se pridružio, on i ja se moramo još malo uigrati. Naravno, on ima iskustva u tome, mislim da tu neće biti problema i mislim da nas očekuje jedna uzbudljiva i zabavna sedma sezona'', otkrio nam je Igor Mešin.

Iako vam se na prvu možda i ne čini tako, Frano će se ipak naći u jednoj drugoj ulozi – uz bok Igoru Mešinu.

''Pa jesam! Spreman sam, jako sam uzbuđen, jedva čekam da sve krene, dva dana me moj dementor i mentor i moja nova simpatija, ispričavam se gospođi Ridjan, Igor priprema za ono najbolje i najgore, kako se nositi u svim situacijama. Istinski se veselim biti dio najgledanijeg projekta. Možda uspijem malo i smršavjeti da bude sve kako spada. Igor mi je dao savjet 'daj samo budi kakav inače jesi, pa ću onda ja morati malo manje raditi', tako da moram priznati da je iskustvo učinilo svoje'', rekao nam je Frano, a Igor je za njega dodao da je brz i spretan.

''Neću morati puno raditi, dosta stvari ću prepustiti njemu'', zaključio je.

Iako se ovaj novi voditeljski dvojac tek uigrava, kemija nije upitna.

''Kemija se tek mora dogoditi, tek dva dana radimo zajedno, tek su prve probe. Kad počnu snimanja, naravno da će se dogoditi kemija'', objašnjava Igor, a Frano se na to nadovezuje:

''S obzirom na to da smo obojica oženjeni muškarci, sjajno nam ide, još uvijek se suzdržavamo, naša ljubav nije upitna. Vjeruje u mene, što me posebno straši i plaši. Imam veliko povjerenje u njega jer je pokazao do sada da nema nikakvih problema s promjenom partnera, tako da je moderan i progresivan, kako se to već kaže'', našalio se Frano.

Osobito se, kaže Frano, veseli zlatnom gumbu: ''Jedva čekam jer to je trenutak koji gledaš na televiziji u usporenim snimkama i uistinu nekome možeš tako promijeniti život."

I on je, kaže, nedjelje provodio uz male ekrane i bio vjeran obožavatelj Supertalenta.

''Naravno da sam gledao, pobjednik prve sezone je čovjek koji je od mene izgubio u okretanju štapa u mažoretkinjama i twirlingu, bok Tihomir Bedelja. Naime, ja sam godinama radio prvenstva mažoretkinja i twirlinga, tako da se sjećam da je to bilo nešto uistinu sjajno, što do sada nisam vidio i drago mi je da se prijavio'', priča nam Frano.

Pohvalio nam se još ponekim svojim skrivenim talentom.

''Ja sam 25 godina bio folkoraš, pa se svi iznenade, državni prvak u linđu, pa sam onda naučio micati ušima i nosom, čuo sam da je to sad izuzetno popularno'', kaže.

Kako će se snaći u ovoj novoj/staroj ulozi, uskoro ćemo imati priliku saznati. Frano, dobro došao i sretno!

