Franka Batelić i Vedran Ćorluka slove kao jedan od najzgodnijih domaćih bračnih parova. Iako se ljube na daljinu, priznaje Vedran, brak odlično funkcionira. Omiljeni Vatreni nije propustio promociju prvog albuma svoje supruge pa su nam otkrili tajnu sretnog braka, kao i da uskoro odlaze na svoje omiljeno mjesto.

Godinu na izmaku Franka Batelić pamtit će zauvijek. U svibnju je zapjevala na Eurosongu, udala se u srpnju, a sada je objavila svoj prvi album.



''Stvarno je! Ta 2018. kao da je 20 godina u jednoj prošlo! Previše dojmova, dok ja to sve sakupim bit će 2020-a. Sve u svemu jedna jako uspješna godina, od Eurosonga do svadbe, sve u jednom!'', rekla nam je pjevačica.



''Sve u jednom'' Frankine su pjesme na albumu ''S tobom'' - novi hitovi, ali i oni s početka karijere.



''Dugo smo razmišljali da li uvrstiti moje starije pjesme prije ove pauze na album ili ne, i nekako smo svi zajedno odlučili da taj album ne bi bio potpun bez tih stvari, i moja karijera ne bi bila ta. Tako da smo ih odlučili uvrstiti tako da možete pronaći Ružu u kamenu, Možda volim te, On fire, i sve ove moje starije stvari'', ispričala nam je.



Talentirana Istrijanka ne skida osmijeh s lica. Razlog tomu je i idiličan brak s omiljenim Vatrenim, no može mu zamjeriti samo jedno!



''Pa moram priznati da nisam preslušao sve pjesme s novog albuma, ali imam par favorita'', rekao nam je Vedran.



Možda je jedan od njih novi videospot ''Tajno'' u kojem Franka izgleda i zvuči čarobno.



''Jedini problem je bio što je bilo toliko hladno...na spotu se to ne može toliko vidjeti, ali u nekim kadrovima je Franka zaleđena, gotovo'', osvrnula se Franka na snimanje spota u kojem je u otvorenoj haljini.



Supružnici koji uživaju status jednog od najzgodnijih i najzaljubljenijih bračnih parova u Hrvatskoj dobro znaju kako ljubiti i na daljinu.



''I meni i njoj je bitno da radimo ono što volimo. I mislim da ta veza na duljinu funkcionira odlično. Ima tu puno razgovora preko skypa, vibera, svega i svačega, ali uvijek smo tu jedno za drugo kad treba i kad je bitno tako da je sve u redu'', priča nam Vedran.



''Velika, najveća podrška je on. Tu je uvijek za mene, vozi me gdje god treba! Ma naravno, isto kako on mene tako i ja njega'', hvali i Franka svog supruga.



Vedran sada ima odmor od klupskih obveza u Moskvi pa svaki slobodni trenutak provodi sa svojom dragom i, kako kaže, najboljim prijateljem Oskijem.



''Pošto nije bio sa mnom u Moskvi dosta dugo, sad s njim provodim svaki trenutak, više nego s Frankom, tako da uživam'', iskreno nam je rekao.



Uskoro se pakiraju i odlaze preko bare. No samo turistički.

''Idemo u New York, to je neka tradicija naša blagdanska'', otkrila nam je Franka.



Ovu mladu pjevačicu podržale su brojne domaće zvijezde. Osvojila ih je iskrenošću i pozitivnom energijom.



''Ali ono što moram reći je da sam ja Franku čuo kako pjeva davne 2007. godine i ona je taman na jesen otišla na ''Showtime'' tako da sam je ja čuo prij svih i ja sam joj rekao, gle ti moraš pjevat', prisjeća se Kedžo.



''Neposredna je i baš se vidi njena sreća zbog albuma i koliko živi glazbu i stvarno se nadam da je ovo sad taj početak i da će sad samo grabiti naprijed'', sve najbolje u karijeri Franki je poželjela i Antonija Šola.



Dok Franka grabi naprijed glazbenim vodama, Ćorluka se nedavno oprostio od reprezentacije. Nedostajat će mu uzbuđenja na travnjaku i zezancija sa suigračima izvan terena.



''Pa nedostaje! Sigurno da je to jedan veliki dio mog života, bio sam 12 godina član te reprezentacije. Sigurno da mi fali. S vremenom se treba lagano umiroviti. Pustiti mlađe da igraju tako da sve u svoje vrijeme je došlo'', kaže nam.



A došlo je i vrijeme da Franka zablista na domaćoj sceni. Za svečane prigode ova dama, često ''udari kontru'' kad je stajling u pitanju.



''Pa i odijelo je seksi. Ja obožavam odijela! Još ako su ovako malo šik roza'', otkrila nam je.



Eto, pa vi probajte odoljeti tom osmijehu. Čini se da je Franki u zvijezdama zapisano da joj se ostvare svi, pa i oni najluđi snovi.

