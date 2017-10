Franka Batelić vraća se u velikom stilu u plesnom spektaklu "Great Gatsby", gdje neće plesati, već će pjevati. Otkrila nam je kako se snašla u novoj ulozi, zašto je baš njoj pripala ova čast te pokoji detalj iz privatnog života.

Nakon dužeg izbivanja s glazbene i javne scene, Franka Batelić vraća se u velikom stilu u plesnom spektaklu "Great Gatsby", gdje neće plesati, već će pjevati. Otkrila nam je kako se snašla u novoj ulozi, zašto je baš njoj pripala ova čast te pokoji detalj iz privatnog života.

"Imam priliku biti dio, odnosno otpjevati jednu skladbu iz baleta Great Gatsby, fenomenalna međudržavna produkcija, jedva čekam tu subotu. I zbilja jedva čekam vidjeti Denisa Matvienka na pozornici, već sam puno čula o njemu, nisam ga nikad imala priliku gledati", priča Franka. Trema je, kaže, drži otkako su je primili u produkciju.

Iako producenti zapravo nisu nikoga trebali za otpjevati njezinu dionicu, ipak su odlučili uzeti nekoga tko će pjevačkim dijelom upotpuniti taj glazbeno-plesni spektakl i odluka je pala baš na Franku. "Jako mi je drago da su baš mene odabrali, ja sam na mobitel snimila skladbu i slala im u Ukrajinu i zbilja jedva čekam. Dionice su apsolutno genijalne, polumračne, mistične, točno te dvadesete, Great Gatsby đir i nisam ni časa dvoumila oko toga hoću li pristati ili ne, to se samo tako dogodilo".

Ovo neće biti njezin prvi nastup u Areni jer upravo se ondje dogodio nastup koji joj je obilježio karijeru - onaj na kojem je nastupila kao predgrupa velikoj Beyonce. "Beyonce je privatno jako draga i skromna žena koja sjajno miriše", kaže Franka.

U pripremi je i povratak na domaću scenu kojim će Franka završiti svoju estradnu pauzu. "Meni su se izdogađale neke privatne stvari i neki privatni problemi prije par godina i jednostavno u tom tren nisam znala na koji način da se vratim na pozornicu. I sad nekako osjetim da je tren, da sam ja opet spremna", otkriva djevojka Vedrana Ćorluke. Samo nekoliko ispita dijeli je od diplome Pravnog fakulteta kojem se, za vrijeme svoje estradne pauze, u potpunosti posvetila. Čuvala se podalje od medija neko vrijeme, a i dalje će čuvati svoju vezu. "Mislim da je to jedini način na koji može opstati ta veza. Tako da volim to držati za sebe i držat ću i dalje, koliko mogu, naravno", kaže. Ipak, otkrila nam je da su se ona i Vedran navikli na vezu na daljinu. "Pa mi smo otpočetka u vezi na daljinu i skroz smo naučeni na to tako da sve funkcionira na najbolji način. Živimo kao i svaki drugi mladi par. Super mi je taj neki epitet, pridjev koji se koristi kao žena nogometaša, baš sam jedna ovako tipična žena nogometaša. To mi je baš užasno smiješno".

Iako ne voli dijeliti njihovu intimu, ipak nam je otkrila čime je Vedran uvijek iznova osvaja. "Već smo toliko zajedno da me možda ničime ne može iznenaditi, ali ne, on je super dečko i dobar je i nekako me ta njegova dobrota iznenadi, pozitivno, svaki put". Ipak, njihova je veza baš onakva kakva bi trebala biti, puna razumijevanja i potpore pa ne sumnjamo da će Vedran Franki čuvati leđa i pri povratku na estradnu scenu. Što je još otkrila te kako je sve izgledalo, pogledajte u prilogu IN magazina.

