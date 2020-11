Vodimo vas na snimanje novog videospota Franke Batelić, koja je ovog puta, umjesto u Ćorlukinu, završila u zagrljaju jednog od najuspješnijih domaćih modela s međunarodnom karijerom. Za potrebe snimanja napravila je i jednu veliku promjenu koja je i nju zaprepastila. O čemu se radi, zna naš Davor Garić.

Uvijek nasmijana i dobro raspoložena Franka za svoje obožavatelje sprema novu glazbenu poslasticu. Videospot za novu pjesmu ''Plan B'' stiže ovog tjedna.



"Evo nas na snimanju spota za moj novi singl napokon. Singl se zove 'Plan B'. Dok sam razmišljala šta bih rekla o ovoj pjesmi, tijekom cijelog ovog razdoblja 2020. svi smo naučili da jednostavno moramo imati plan B u životu", ispričala je Franka Batelić.

Upravo su brojni glazbenici u ovoj 2020. godini morali pronaći plan B s obzirom na to da koncerata nema. Franka se posvetila majčinstvu, no glazbu nije zapostavila. Tu, kao i u ljubavi, za nju nema plana B.



"Dobra fora! Pa, plan B je onaj, recimo... Sve ti ide loše, sve je drugo plan B osim prave ljubavi, tako da je prava ljubav uvijek jedina i prava i plan A", istaknula je pjevačica.



Radnju novog videospota smjestila je u rajski vrt, a društvo joj radi jedan od najuspješnijih domaćih modela s internacionalnom karijerom Patrik Cvetko.



"Franka je super. Super je na setu. Vrlo brzo smo kliknuli, opuštena atmosfera i sve je super", rekao je Patrik.



Ako ste za vrijeme ovog intervjua primijetili da vam je nešto neobično u Frankinu pogledu, niste pogriješili. Za potrebe snimanja nosi leće u boji.



"Ja potpuno zaboravim da imam ove leće na sebi. Malo na jedan dan imam plave oči. Prvi put u životu imam leće na sebi, tako da imate malu ekskluzivu. Zaprepastim se svaki put kad se pogledam u ogledalo", rekla je pjevačica.



Franka nam se povjerila da ove godine tako glamurozno izgleda samo u rijetkim trenucima snimanja. Njezine svakodnevne beauty rutine kod kuće, jer je u potpunosti posvećena sinu Viktoru, nešto su drugačije.



"Trenutačno je jedina beauty rutina možda nakon 22 sata kada Viktor ode spavati, pa uspijem staviti kremu na lice, uspijem si malo neku toplu kupku složiti i to je to za sada. Bit će bolja vremena...", otkrila je Franka.



No lijepa pjevačica u majčinstvu jednostavno uživa, a maleni puzavac, kako od milja zove jedanaestomjesečnog sinčića, pravi je mali istraživač.



"Viktor je u fazi bolje ga drži na oku sve vrijeme, inače ne znaš gdje će završiti", pojasnila je.



Ovih je dana otvoren i natječaj za našeg novog predstavnika na Euroviziji. Taj dio svojeg života, kada je blistala na velikoj eurovizijskoj pozornici, Franka će zauvijek pamtiti.



"Znaš što, toliko ima trenutaka da bih jednostavno mogli pričati satima. To je sve bilo toliko genijalno, prožeto emocijama i dogodovštinama, ali taj moment prve probe... Mislim da bi se svi iz mog tima složili da je taj moment prve probe bio nešto magično, nešto se dogodilo tamo na toj pozornici gdje sam ja sišla i znaš da više ništa neće biti isto nakon toga", ispričala je.

Ništa nije isto kao prije u ovoj godini za zaborav. No i iz ove 2020. Franka je izvukla pouku - ne prestanimo maštati.



"Možemo maštati. Evo, 2020. nas je i tome naučila. Moramo imati plan B, moramo puno maštati jer ne možemo putovati, ne možemo izlaziti, ne možemo ići na koncerte, tako da bar možemo maštati da smo na koncertima. Ja ne znam za vas, ali ja jako puno sanjam sad. To sam skužila, sanjam da sam na koncertima, da sam u Americi, u Africi... Naš plan za vrijeme korone je da snimimo još jedan album do kraja i na proljeće da to izađe", otkrila je pjevačica.

Čini se da to proljeće s nestrpljenjem svi iščekujemo. Uz Frankin novi album bit će još bolje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.