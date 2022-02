Franka Batelić na Euroviziji nas je predstavljala 2018. godine, a iako s pjesmom Crazy nije polučila željeni rezultat, kaže, itekako je ponosna na svoj nastup. Sada nam je otkrila dosad nepoznate detalje i priznala da su joj se tada od treme tresle ruke, a kada je sišla s pozornice zaplakala je.

Pjevačica Franka Batelić u razgovoru za In Magazin se osvrnula na voditeljsku ulogu koju je imala na Dori proteklog vikenda, a Davoru Gariću je odmah na početku kroz smijeh rekla da on najbolje zna kako to ide.

"Dobro je, uživam na toj pozornici u bilo kojoj ulozi", komentirala je. Franka je na pozornici plesala, pjevala, vodila, a odgovorila je na pitanje je li sve to bilo zahtjevno. "Stvarno je. Nisam očekivala da će mi takav stres ovo stvarati. Sve uvježbaš i onda dođeš na tu pozornicu i to je to. Ima svega, od presvlačenja kostima, triput sam se presvlačila, imala sam svoj show program, sve je bilo energetski napeto", ispričala je.

Osvrnula se i na svoj eurovizijski nastup iz 2018. godine. "To je vanserijsko iskustvo te mislim da je nejobjašnjivo i neopisivo i da to stvarno može prepričati samo onaj tko je to doživio. Osjećaj te pozornice je najbolji osjećaj u mojoj karijeri. Ja sam od sebe dala apsolutno sve i ostala svoja do kraja. I sa pjesmom "Crazy" i sa samim nastupom na pozornici na Eurosongu. Naravno, da sada idem ponavljati, uvijek bi nešto promijenili, to je uvijek tako. U tom trenutku je to bilo najbolje od mene, ja sam zaista zadovoljna i s ponosom danas gledam na taj nastup", zaključila je Franka.

"Mislim da se vidi na početku, tresla mi se ruka", rekla je pjevačica kroz smijeh na pitanje koliki je to level treme kada se stane na eurovizijsku pozornicu. "To je stvarno ogroman stres i sjećam se samo momenta kada sam sišla s pozornice, samo sam počela plakati, valjda od tog silnog pritiska i napetosti", iskrena je bila Franka. Dodaje kako joj je žao što pjesma "Crazy" nije polučila uspjeh kakav su mnogi očekivali.

"Naravno da je, naravno da očekuješ uspjeh u bilo čemu što radiš u životu, ali kažem, mi smo dali sve što smo mogli. Za mene je bio stvarno ogroman uspjeh biti tamo i mislim da sam stvarno odradila dobar posao. Na to sve ne gledam uopće kao neuspjeh jer se nakon toga toliko super stvari dogodilo. Zapravo je to za mene bila odskočna daska, ajmo to tako reći", priča pjevačica.

Franka ima već spreman i album, a otkrila je što se zapravo čeka da on ugleda svjetlo dana. "Čeka se trenutak da se mogu organizirati koncerti u većem obujmu i uz malo manje komplikacija", rekla je na kraju.

