Franka Batelić odlučila je oboriti vlastite rekorde. U samo tjedan dana snimila je dva videospota u dvije različite zemlje. Prvi od njih je spot za pjesmu ''Bolji ljudi'', u koju se Franka zaljubila na prvi takt. Vjeruje li u dobro u ljudima, kako je prošlo uređenje kuće, ali i čime joj suprug Vedran zna dignuti tlak, otkrila je Maji Perici za IN magazin.

Kad glazbu volite poput Franke, onda ništa nije nemoguće, dokazala je to i ovaj put oborivši svoj rekord. Dvije zemlje, dva spota u tjedan dana.

''Tako je ispalo, nije bilo planirano da se snimi u tako kratkom vremenu, ali radimo punom parom. Bilo je naporno, bilo je hladno kao i uvijek, ali smo zaključili da jednostavno naša snimanja ne mogu proći da se ja ne smrznem do kraja, tako da nam to nosi neku sreću. Ima nešto i u tome, ali da je bilo naporno, apsolutno'', priča Franka.

Ovo je njezina prva suradnja s Antom Pecotićem i Shalom, a ljubav se očito rodila na prvu.



''Moram priznati da je sve ispalo vrlo spontano. Bili smo u studiju, ja sam čula tu pjesmu i na prvu se totalno zaljubila u nju. Nije mi se to dogodilo jako dugo, tako da smo svi znali - to je to'', govori Franka.

I nakon toliko godina Franka još uvijek ima ogromnu tremu pred sam izlazak pjesme, no u ovu vjeruje, baš kao što vjeruje i u dobro u ljudima.



''Ja previše vjerujem u dobro u ljudima i u to da svatko ima ono nešto dobro u sebi što u nekom trenu može isplivati. Mislim da se dobar čovjek krije u svakom od nas, ali mislim da smo zapravo svi shvatili da nam ne treba puno u smislu da nam je malo dovoljno da budemo sretni i da se moramo zadovoljiti s time i da je u tome zapravo ključ ljudske sreće. Ali apsolutno vjerujem da se ljudi mogu promijeniti i da je cijela ova situacija dokaz tome'', zaključila je Franka.

S njom se slaže i mnogima omiljeni glumac Marko Braić, kojemu je ovo prvo pojavljivanje u videospotu.

Osim glazbenom karijerom Franka se u posljednje vrijeme bavila i uređenjem interijera jer mala sretna obitelj uređuje svoje prve zajedničke kvadrate.



''Ma super su majstori, Vedranov tata koji nam je toliko pomogao. Pozdravljam Jozu, Jozo je najveći kralj, mislim da bi to i Viktor rekao, obožava svog didu. Obožavam interijere, obožavam malo mijenjati, pogotovo dječju sobu, to mi je najveći gušt'', priznaje Franka.

Dodatni tempo mami stišće maleni Viktor. Za Franku opuštanja nema.



''Što se tiče Viktora, vrlo je živahan nema tu više niti sjest ću, niti pojest ću nešto u miru, samo jurnjava, ali volim to. Ima neka čar u tome svemu'', govori Franka.

Nedavno je priznala kako je jednom svojom objavom na Instagramu naljutila Vedrana, a nama je otkrila što ju izluđuje kod muškarca njezina života.



''Užasno je brz na reakciji, to i volim i mrzim kod njega. Jako lako plane, jako lako se smiri, to i volim i mrzim'', otkriva Franka.

I dok uživate uz ritam ove pjesme, mi vam sa sigurnošću možemo reći da će vas i druga snimljena oboriti s nogu. No na nju moramo još malo pričekati.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.