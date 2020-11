Franka Batelić u potpunosti je posvećena sinčiću Viktoru, no ukrade malo vremena i za svoje glazbene aktivnosti. Obožavatelje je iznenadila nešto čvršćim zvukom u novom singlu, a za nas se prisjetila i početaka svoje karijere. Na nekim se fotografijama ni ona ne može prepoznati.

Iako smo naviknuli na emotivne balade Franke Batelić, ovog je puta u čvrstom zvuku pa uz majka i supruga, dodajemo i - žestoka rokerica.

"To je to! To sam ti zapravo ja! Sakrivam to sve od ljudi. Šalim se. Ja obožavam glazbu općenito, volim rock, volim funk i pronalazim se u takvim žanrovima", priznala nam je Franka.

Za svoju dušu je obradila singl "Watermelon sugar" i pokazala svoju malo divlju stranu. Barem kad je frizura u pitanju.

"Moralo je biti sve dosta egzotično kakva je i pjesma. Moram pozdravit Nuriu, koja je bila zadužena za frizuru. Nije bilo lako s tim spavat, ali jednu noć se izdržalo", priznala je.

A kojim vodama bolje pliva? Kao Franka rokerica ili nježna u emotivnim baladama?

"Huh, to je jako teško pitanje. Ovisi o razdoblju. Postoji razdoblje u životu gdje ti više leže takve žešće stvari, kao što je za mene trenutno razdoblje, jer mislim da je ove 2020. stvarno svima dosta i mislim da nam svima treba plesa. Treba nam energije, i zato mislim da je ova naša obrada dobro legla", zaključila je Franka.

A dobro bi joj legao i koji sat sna više. Sin Viktor ima deset mjeseci i zahtijeva potpunu maminu pozornost.

"Viktor je u fazi - bolje ga drži na oku svo vrijeme, inače ne znaš gdje će završiti. Ali evo s bakom je trenutno, super je", otkrila nam je pjevačica.

Iako većinu vremena provodi u Moskvi, Frankina bolja polovica Vedran Ćorluka, svaki slobodni trenutak koristi da vidi sina pa doleti u Hrvatsku.

"Bio je ovdje radi ozljede dva tjedna i sad je otputovao natrag", rekla nam je Franka.

A kako bi u nogometnim redovima bilo što manje otkazivanja utakmica, Ćorluka i njegovi kolege su pod budnim okom epidemiologa: "Svi se testiraju, svaka tri dana. On je za sad ok, ludo razdoblje, što ćeš, oni igraju i dalje to je to".

Ovo ludo glazbeno razdoblje za Franku je počelo kad je imala samo 16 godina. Odlučili smo provjeriti može li se uopće prepoznati iz tog doba.

"A majko draga! Hahahaa... Tko je ova curica?! Pa djevojčica, joj. Koliko tu imam godina? Možda 16! Franka sa 16 je bila jako zaigrana, kao i danas. Mislim da je bila ista kao sad. Mislim da se nije previše toga promijenilo. O Bože, ista sam svoja mama, sad kad vidim ove slike. Zapravo mi kažu da sam ista tata, ali mama, ima tu i tebe", zaključila je Franka.

Franka je svoju glazbenu karijeru započela u emisiji "Showtime" Nove TV, a danas je itekako ponosna na tu zaigranu djevojčicu koja je u sve ušla otvorenog srca.

"Vjerovala je u jako svijetlu budućnost, nije previše možda pazila, išla je jednostavno glavom kroz zid, tvrdoglavo. A ova Franka danas bi možda malo opreznije išla kroz život, ali sve je dobro napravila", zaključila je.

Mi bismo rekli da je dobro napravila i ovaj izlet u malo žešći rockerski zvuk. No poznavajući Franku, znamo da će nas uskoro počastiti još ponekim iznenađenjem.

