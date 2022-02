Iako su najčešće dame te koje provode sate i sate u uljepšavanju, čini se da muškarci sve manje zaostaju po tom pitanju. Liječnici tvrde da se sve više frajera odlučuje i za pomlađivanje botoxom, presađivanje kose i plastične korekcije, a o uljepšavanju ispred ogledala prije izlaska u grad da ne govorimo. Upitali smo poznate macho Hrvate koliko vremena posvećuju uljepšavanju i koje su njihove tajne dobrog izgleda.

Nije tajna da svi želimo izgledati dobro. Savršena frizura, isklesane pločice, trendy outfit, stilizirana brada, njegovana koža... Nije lako uvijek izgledati ''tip top''. Poznate smo Hrvate upitali koliko vremena provode uljepšavajaući se.



''Ne volim biti rob toga. Naravno da svatko voli dobro izgledati jer to nije povezano samo s estetikom nego i sa zdravljem i ja što sam stariji sve više kužim koliko je zdravlje bitno'', govori Vlaho Arbulić.



''Ja sam se stvarno susretao s ozbiljnim ljudima koji su poslovni ljudi, jako uspješni u svojem poslu, u životu općenito i tako dalje i nekako sam vidio i od njih koliko je to dobro, poželjno, i privatno i poslovno'', govori Marko Grubnić.



''Nebitno muško ili žensko, meni je suludo da osoba ne drži do sebe, tu nema pravila jednostavno. Zašto ja ne bih obukao kožnu jaknu ako se ona meni sviđa, ako mislim da ću se super osjećat i u njoj i slično. Zašto ne bih napravio dobru frizuru ako želim imati dobru frizuru, bradu porediti ili bilo šta'', kaže pjevač Toma.



Svi znamo da je najvažnija stvar za dobar izgled zdrava i njegova koža. Neki su domaći frajeri s hidratacijom krenuli na vrijeme.



''S obzirom da mi je mama kozmetičarka i da mi je tutnula hidratantnu kremu kad sam imao 14, i to mi je nešto što me je odgojila i navikla i uvijek mi ljudi kažu ''Pa super izgledaš s obzirom na to da imaš 34 godine!'' Makar je 34 godine meni jako mlado'', priča Damir Kedžo.



A frizura? Mora li svaka dlaka biti na svojem mjestu?



''A ne, vidiš ovo, ovo je sveta stvar. Znači kad nisi uredan samo kapu na glavu i to je to'', dodao je Vlaho Arbulić.



''Frizer me nekad mora nagovarati da dođem kod njega, što se i i vidi. ''Luka, moraš doć ošišat te vrhove, ne možeš takav na televiziju!'' Vidiš da mogu...hehehhe...'', priča Luka Nižetić.



''Toma provede vremena pred ogledalom jer ja sam tip koji dobije nervni slom aku mu ne stoji svaka poredana na glavi, tipa imam 6 kila laka na glavi, ali ima dana kad ja svakakav izađem, nije mi to sad najbitnije'', govori pjevač Toma.



Liječnici tvrde da estetski zahvati i beauty tretmani kod kozmetičara nisu više rezervirani samo za dame. Botox, hijaluron, vampirski tretmani... I muškarci žele izgledati mlađe što je duže moguće.



''Definitivno da postoje načini na koje možeš ljepše starit i sve što je nekako ukusno i što izgleda balansirano, podržavam'', govori Vlaho Arbulić.



''Treba nekako odvagnuti da to ne pređe granicu dobrog ukusa, ali jedno lagano održavanje, servisiranje'', priča Marko Grubnić.

''Ako si netko hoće rog na čelo stavit, stavi si rog, bar budi sretan s tim i nosi to kako spada', smatra pjevač Toma.



Mnogi se muškarci, kada je starenje u pitanju, oslanjaju na olakotnu okolnost i stav da su bore i sijede šarmantne.



''Posijedio jesam cijeli, neki kažu da bih se trebao farbat s obzirom na to da su sijede počele, ja mislim da ne bih trebao, pa možda čak ako tih bora ne bude puno ja ću ih ostaviti. Ne bojim se starenja u tom smislu. Dapače, meni svaka nova sijeda koja mi izađe, meni ti je to ''toooo''.priča Damir Kedžo.

Evo što vam je činiti ako pak želite imati istu količinu masnih naslaga na trbuhu poput ovog frajera s liste najpoželjnjih Hrvata.



''Hahaha...pa znaš što, u zadnje vrijeme čim manje teretana, volim spojit taj fizički trening sa mentalnim treningom tako da sam jako često u nekom planinarenju, vježbanju u prirodi'', kaže Vlaho Arbulić.



Da se u svojoj koži žele osjećati dobro, potvrđuje i činjenica da se sve više poznatih Hrvata odlučuje i na transplantaciju kose.



''Živimo u 21. stoljeću, ajmo isprobati stvari koje nam i tehnologija i medicina nude'', zaključio je Kedžo.

I ne zaboravite da ljepota ipak dobrim dijelom dolazi iznutra.

