Vodimo vas u Mali Dom, mjesto ispunjeno ljubavi i pjesmom. Već 16 godina fra Miro Babić u Africi pomaže odbačenoj i bolesnoj djeci, kojima život nije bio blagonaklon. Upravo ondje trenutačno je i jedan Dubrovčanin velikog srca koji ove blagdane ponovno provodi s njima, volontirajući i družeći se. Čemu se djeca najviše vesele, što žele biti kada odrastu i kako provode blagdane u dalekoj Africi, pogledajte u našem videu.

U "Malom afričkom domu", koji već godinama vodi poznati hrvatski misionar fra Miro Babić, uvijek je veselo, uz pjesmu i ples. Dom je to za siročad, ali i napuštenu bolesnu djecu, gdje svi zajedno žive kao nova velika obitelj. Fra Miro posebno se brine o njihovu obrazovanju jer to je najsigurniji put da im omogući izlaz iz siromaštva u kojem su rođeni. Često u posjet kako bi pomogli dolaze volonteri iz cijelog svijeta. Bez obzira na trenutačnu situaciju u svijetu, ondje se upravo nalazi jedan Dubrovčanin velikog srca.

"Dobro došli u Afriku. Let je trajao malo više od dana. Osim maske morate imati i štit preko glave jer vam neće dati da se ukrcate. Morate napraviti covid test da bi došli u Keniju, a sve se to isplatilo jer svako jutro su u malom domu", izjavio je Ivan Vuković.

Ivan je blagdane odlučio provesti upravo ovdje, u malom mjestu Subuki, gdje pošast poput korone nije najveći problem.

"Svako jutro volonteri dolaze u Mali dom. U našim srcima to je jedan veliki dom za 20-ak nezbrinute djece, napuštene od roditelja s užasnim sudbinama. Uglavnom me ljudi pitaju što toj djeci treba, oni se raduju jednom komadu odjeće i jednom bombonu. Tako da mi je uvijek čudno vidjeti kako se naša djeca raduju novim telefonima, tenisicama. Dok vam ova djeca uvijek trče u susret, a vi im možda date jednu lizalicu. Cijeli se dan raduju od toga, njima je uvijek smješak na licima", ispričao nam je Ivan.

Vrata bolje budućnosti za ovu djecu doista su otvorena, zahvaljujući radu hrvatskog misionara fra Mire. Ovo je njegov dom već 16 godina, a, kako kaže, među njima nema razlike, jedino možda u boji kože, a sve ostalo im je manje-više isto.

"Nema ovdje nekog velikog posla, ljudi žive od toga što skupe na njivi, obitelji su brojne, treba djecu slat u školu za to nemaju novac, ali eto to bih izdvojio. Osim toga da nema struje vode i asfalta, ali to je normalno. S tim sam se ja navikavao, ali nakon godinu dana sve mi je jasno", izjavio je fra Miro.

Bez obzira na siromaštvo, ondje se ljudi vesele malim stvarima. A osmijeh im je uvijek na licu. I ta njihova radost je najveća sreća i dar. U posljednjih 16 godina mnogo toga se u misiji promijenilo, učinjeni su mnogi hrabri iskoraci, postignuti uspjesi te konkretna infrastrukturna ulaganja. Ovo je njihov shopping centar u kojem se, uz nekoliko ureda, nalaze brijačnica i trgovina.

Svi okupljeni oko ove misije trude se daleko od moderne i užurbane svakodnevice dijeliti radost, ljubav, vjeru, pomagati, služiti i spašavati, ali i sve usmjeravati prema humanim i plemenitim rješenjima. Njihova misao vodilja je franjevačko načelo "Ne živjeti samo za sebe, nego i drugima koristiti", što bi i svima nama trebalo biti uvijek na umu.

