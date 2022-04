Srca mnogih osvojio je sudjelujući u Supertalentu, no posljednjih desetak dana na adresu Filipa Rudana stigla su mnogobrojna priznanja. Porin za najboljeg novog izvođača i sjajan nastup na koncertu Parnog Valjka odličan su korak za daljnji put.

Ako kojim slučajem još niste čuli za Filipa, toj je priči definitivno došao kraj. A dvadesetak tisuća ljudi na kocertu Parnog Valjka u čast Akiju, uživalo je u svakoj njegovoj izvedbi.

''To je nešto što nikad dosad nisam osjetio, to nije moja publika, došli su dati počast Akiju što je meni bila velika stvar. Kad sam izašao na binu trema je nestala jer sam osjetio energiju publike koja je na sav glas pjevala i energija benda bila je fenomenalana i jako sam zahvalan na tome'', govori Filip.

Nakon koncerta mnogi obožavatelji Valjka budućnost vide upravo u njemu, pa su pokrenuli i peticiju za njegov angažman.



''Jednostavno nitko ne može zamijeniti tu legendu i mislim da bi sve moje naknadno bilo samo višak. Uvjek će mi biti velika čast barem jednu pjesmu otpjevati, barem se družiti s njima, biti u istoj prostoriji, pjevati s ljudima s kojima sam odrastao na njihovoj glazbi meni je to već pobjeda'', kaže Filip.

Što bilo da bilo Filip ovih dana itekako ima razloga za slavlje, jer osim odličnog nastupa osvojio je Porin za mladu nadu.

Ne čudi nas da je Porin pripao upravo njemu, jer za razliku od mnogih Filip je zgrabio svaku priliku za uspjeh. Tako smo ga imali priliku gledati i u Supertalentu.

''Meni je glazba kako bi se reklo, klišej način života, jednostavno ne mogu bez nje, a nekad ni s njom jer imam previše pjesama koje stalno preslušavam, neki životni suputnik i način izražavanja'', govori Filip.

Pjesme koje sam piše automatski vas bacaju u romantično raspoloženje. I sam romantik, Filip priznaje kako je prošnja za sad najromantičnija stvar koju je učinio. A kad je vjenčanje u pitanju nema žurbe.

''Jednostavno dogodit će se, ide, nema nervoze, ja nju volim, ona mene i to je to. Ona se brine i zna me obući, zbog nje sam i postao modnije osviješten'', priča Filip.

A ako ga i skida za fotografije na Instagramu za to su joj vjerojatno zahvalne mnogobrojne obožavateljice. Teško je povjerovati da je hrvatski Harry Styles nekad davno imao probleme s viškom kilograma. A ima i savjet za one koji vode istu bitku.



''Jednostavno ako se odluče na tu promjenu da se samo drže toga jer to je sve u glavi znam po sebi, jer meni se puno puta nije dalo ići u teretanu, ali trebaš ostat dosljedan sebi'', govori Filip.

Ovih dana Filip ulazi u studio i baca se na snimanje nove pjesme. Iako često pjeva na engleskom, ovog će puta svoje obožavatelje počastiti hrvatskim stihovima.

''Definitivno imam fanove van Hrvatske, dobivam svakodnevno potporu od njih i normalno da te privuče, idemo van ali ne smiješ se ništa žuriti, sve svojim tokom. Ne razmišljam toliko pretjerano o budućnosti jer sam skužio da me ometa u radu. Što se više nadam nečemu, to sam sebe više sputavam u stvaralaštvu, moram biti super, sve na mjestu jednostavno sam si rekao kaj bude bude i to je to'', priča Filip.

Ako nas pitate uz ovakav talent, glas i stas teško je zamisliti bilo kakvu budućnost izuzev blistave.

