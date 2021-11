Sve je manje kandidata u MasterChef kuhinji. Od troje u stres testu, u kojem su morali replicirati kolač od rabarbare, najlošiji je bio Filip Pleteš. Iako je uvijek govorio da mu slastice ne idu od ruke, iz MasterChefa nije otišao bez borbe. Što on, ali i Vanja Agić, koji je prije njega napustio show, kažu o svojem iskustvu, pogledajte u prilogu In magazina!

Slatki desert prema receptu slastičarke Ivane Čuljak Lošić ostavio je gorak okus Filipu Pletešu. Iako je kao vođa tima dobio same pohvale, ušao je u eliminacijski izazov, zbog kojeg je na kraju napustio MasterChef kuhinju.



''Za vrijeme eliminiacijskog izazova doživio sam spektakl i renesansu, apsolutno nikad se nisam toliko znojio kao u ovih 90 minuta eliminacijskog izazova, pošto svi znaju da deserti nikad nisu bili neki moj forte. Tako da nakon 90 minuta borbe i nekoliko standing ovationsa i činjenice da sam imao 9 pomagača za moj desert, definitivno najbolje iskustvao zasad'', govori Filip.

Slastice su otpočetka Filipu bile slaba točka, no sada ipak odlazi s nekim novim znanjima.



''Svakako sam naučio nešto novo u periodu dok sam bio u MasterChefu, prije svega, recimo ono što mi je najteže išlo a to je slaganje tih pjata, počeo sam lagano učit. Drago mi je što sam imao tim vrhunskih stručnjaka pored sebe, koji su dali maksimalno sve da nas nauče u tom vremenu koje smo bili u MasterChef vili i kuhanju tako da je to svakako jedan aspekt koji ću uvijek nositi'', priča Filip.

Mnogo uspomena i anegdota će ponijeti iz kuće, baš kao i Vanja, koji je prije njega napustio show.



''Definitivno u top 3 su roštilji s Tomislavom, mojim dragim cimerom, roštilj F1 koji ćete vidjeti na kamerama, i treća prvi put kad sam ušao u MasterChef kuhinju, prvo jelo koje sam uspio skuhati i doći među 3 najbolja'', kaže Filip.



''Neke anegdote na snimanju sa Franom su meni bile genijalne, baš je bio smijeh. Onda jedna anegdota iz kuće kad sam se obukao u ženu, gejšu, to je mislim bila nedjelja ujutro. Ema me cijela našminkala, Goga mi je dala borosane, Ema mi je dala haljinu, Marija mi je dala grudnjak i ono idemo se zezat, idemo se rugat da se nasmijemo'', priča Vanja Agić.

Najveći izazov Vanji je bio život u vili s dotad nepoznatim ljudima, a prava borba bio mu je i dućan.

''Sad jel bih nešto promijenio, vratio vrijeme, mislim da ne bi, možda bih malo pazio što pričam'',kaže Vanja.

Kandidata u kuhinji je sve manje, a borba za titulu MasterChefa postaje sve vatrenija.



''Imam preko nekoliko favorita, ima veliki broj fantastičnih kuhara koji su ostali u MasterChefu, ja bih nekako najviše volio da pobijede ili Temša ili Tomo, budući da sam s njima nekako postao i jako velik prijatelj'', priča Filip.



''Dao bih Roku stvarno veliku prednost, on baš grize, jako voli to, vidi se na njemu da se baš daje i da baš to želi. Onda Goge, ona je ono luda, slaže lude kombinacije'', kaže Vanja.

MasterChef kuhinja je prilično nepredvidljiva, tko će ostati do kraja, ne propustite pratiti u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV.

