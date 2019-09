Tek sad, na samom kraju ljeta, stiglo je vrijeme za zasluženi odmor našeg boksačkog šampiona Filipa Hrgovića. Nakon što je krajem kolovoza pobijedio Meksikanca Marija Herediju i obranio naslov interkontinentalnog prvaka, sa suprugom Marinelom stigao je u Dubrovnik. Dragocjene trenutke odmora rado je odvojio samo za ekskluzivni intervju za In Magazin.

Nezaboravno ljeto Filipa Hrgovića počelo je u lipnju vjenčanjem s lijepom Marinelom. Uslijedile su naporne pripreme, sjajna pobjeda i proslava obranjenog naslova međunarodnog prvaka u teškoj kategoriji.

''Odmaram se tako da ne radim baš ništa i nemam plan, dosta mi je obaveza i reda. Treba mi par tjedana nerada da napunim baterije i krenem u nove pobjede. Što se tiče lakše ozljede nakon pobjede, to će izliječiti Jadransko more. Nema te ozljede koja u Jadranu ne prođe'', govori Filip kojemu je ovo prvi put da je u Dubrovniku.

''Da budem iskren, prvi put sam u Dubrovniku. Prošao sam pola svijeta i prvi put me navelo ovdje. Moram reći da je stvarno predivno: Ujutro lagano treniram jer treninzi su za mene lagani poslije onog što prođem na pripremama. Za mene je pravi odmor kad nemam ništa u plani i kad radim što želim i kad želim'', objasnio nam je.

Iza najboljeg hrvatskog profesionalnog teškaša je sjajan niz od devet pobjeda.

''Za desetu pobjedu spreman sam za svakog. odmorit ću kratko pa kreću pripreme od 12 tjedana. Poslije jednog takvog kampa bit ću spreman za svakog u svijetu'', siguran je.

Nakon odmora kreće za Zagreb pa na pripreme u Miami. Uz suprugu njegovi najžešći navijači i sreća u životu su mu nećaci. A boksač priznaje kako bi i sam želio imati djecu.

''Ako Bog da, ja bih htio. To je ono nešto sigurno posebno i jedva čekam. Jedno, dvoje, ali to pitajte šeficu, ne smijem ja ništa puno pričati. Djeci bih preporučio karijeru kao što je moja, ali pod uvjetom da ih ja vodim i da im omogućim sve ono što ja nisam imao. I ne samo njima, nego svakom djetetu i svim roditeljima bih preporučio da barem period života djeca trenitaju neku vrstu borilačkog sporta. najbolje boks kako bi pobijedili svoje strahove i ojačali tijelo. Normalno je da većina njih neće biti vrhunski sportaši i to je neki drugi par cipela, ali boks stvarno treba proći'', zaključio je Filip na kraju.

