Nakon pet godina iza kamera, Filip Dizdar vraća se pred objektive, i to s novim glazbenim uradcima. Mladi glazbenik i videoproducent u izolaciji, osim glazbi, vratio se i u školske klupe.

Iako je budućnost glazbene scene trenutno jedna od neizvjesnijih to nije obeshrabrilo Filipa Dizdara da se, nakon pet godina stanke, vrati upravo na glazbeni teren.

''Ono što možda puno ljudi ne zna je da sam ja započeo svoju karijeru kad je bila ona velika kriza tako da očito ima nešto u krizama i mom glazbenom radu'', započeo je svoju priču Filip.

Nakon godina režije i stvaranja glazbe za druge, stiglo je vrijeme da prva balada ''Skupa u samoći“, u potpunosti u njegovoj produkciji, ugleda svjetlo dana.

''Ova sad izolacija, manjak posla, višak vremena po prvi put u životu sam stao i pitao se što zapravo želiš raditi i uvijek se vraćala ta glazba, pa je bilo ako sad nećeš kad ćeš, sjeo sam i snimio sve te pjesme. Nisam htio zapravo više raditi s producentima ne zato jer sam imao loše suradnike dapače nego me uvijek mučilo to kako bi ta pjesma zvučala da je ja vučem od početka do kraja da nema nikoga da dodaje nešto svoje'', objasnio je.

Kao pravi perfekcionist, kojem je najteže raditi za sebe, morao je proći vatreno krštenje ponovnog ulaska na glazbenu scenu.

''Za ovu pjesmu prvu ''Skupa u samoći'' je trebao biti spot, snimili smo polovicu ali se dogodio tehnički problem, ali vjerojatno će te scene ići u idući spot'', kaže.

Iako je svojevremeno izjavio kako je pisanje pjesama za njega krenulo s prvim iskustvom slomljena srca, ovog puta, na sreću, ljubavne boli nisu stvarne.

A ovaj talentirani mladić doista ovih dana ima pune ruke posla jer se uz glazbu vratio i fakultetu, te upisao Akademiju dramske umjetnosti.

''Najstariji sam u razredu, ali ja nikad nisam imao mentorstvo ja sam samo uletio u tu produkciju. Radim za 20 dana mjuzikl koji sam sam napisao, režirao, imam producenta super ekipu s kojom ga radim.

Položio sam cijeli prvi semestar u roku, majka je bila ponosna to se nikad nije desilo do sad'', kaže.

Ponosna je i sestra Natali koja na novoj pjesmi pjeva back vokale.

''Pjevala je ona i na nekim prošlim mojim pjesmama samo ne znam jel to mediji nisu popratili ili je ja nisam potpisao. Ne znam kako smo se bili dogovorili tad, ali za ovu pjesmu od početka sam htio da ona pjeva, njoj se pjesma svidjela mislim neće Natali pjevat ako joj se ne sviđa. Jako je točna, ona iz prvog puta pogodi, jedino ako ja želim da otpjeva nešto što ja želim, a njoj ne paše na pjesmu onda je to borba'', priznaje.

Njihova obiteljska arhiva prava je riznica urnebesnih trenutaka, koje je Filip počeo vaditi iz naftalina upravo zbog zadatka na Akademiji.

''Nisam znao plesati, znači ja bih ovako pjevao i sjećam se da mi je Natali rekla ako ne znaš plesati samo hodaj u krug i četiri minute ja hodam u krug i što je najgore dan danas meni izgleda kao vidi ovaj mali nešto plesucka'', prisjetio se.

A jedan od najvećih ''blamova'' još čekamo vidjeti na njegovim društvenim mrežama.

''To još nisam spreman objaviti. Mislim da je to bio ''Story super nova kids'' ili nešto takvo i pustili su mi matricu koja je bila dva tona viša. Ja sam naučio pjevati u svojoj, ja sam pjevao svoju verziju a matrica je bila tu i ja sam bio točan u falšu i da stvar bude još gora moja sestra se popela na pozornicu i rekla on inače ne zvuči ovako loše, znači raspad sistema. Dobio sam putovanje u Gardaland, ali sam bio tužan cijelo vrijeme jer sam se osramotio na televiziji'', ispričao je.

Na svu sreću danas je na sceni kao kod kuće pa jedva čekamo vidjeti i čuti kakva nam glazbena iznenađenja sve sprema.

