I dok je kod jednih prevladala znatiželja, a kod drugih želja za novim iskustvom i zabavom, svima je zajedničko da su došli po pobjedu. Na tom putu stajat će im brojne prepreke i zadaci, ali i oni sami. Hoće li Farmeri naći zajednički jezik te hoće li ih slični interesi zbližiti ili im predstavljati konkurenciju, tek ćemo vidjeti. Našoj su Sanji Kuzmanović povjerili koliko su daleko spremni ići za pobjedu.

Nakon tek nekoliko dana, Farmeri se lagano upoznavaju i zagrijavaju na radnu temperaturu. Za neke od njih to podrazumijeva neizostavnu tjelovježbu. Hoće li treninzi izostati ili će ih pojedini Farmeri uvrstiti u dnevnu rutinu?

"Nastojat ću, zašto ne? Neću sad svaki dan trenirati kao što bi inače, ali ako se pruži kakva prilika da se neki trening napravi, ja sam ponijela svoje elastične gume, zašto ne? Mogli bismo napraviti nekakve Farma treninge, hahahah...", rekla je instruktorica fitnessa i bodybuildinga Dora Adanić.

Vjerujemo da će ovu ideju objeručke prihvatiti bodybuilder i fitness trener Silvio.

"Ja sam sa svima inače jako dobar, ali najviše mi pašu pozitivni i optimistični ljudi koji imaju nekakve vizije i ciljeve u životu.

Definitivno sam uvijek spreman ići na pobjedu, to se vidi i na mom natjecateljskom duhu", rekao je Silvio Krstanović.

A natjecateljski duh pogonsko je gorivo i ostalim Farmerima pa će put do pobjede zahtijevati i avanturistički način razmišljanja.

"Uvijek sam se smatrao avanturističkom dušom, samo život je takav da ga ne možeš planirati i obiteljske obveze i sve drugo me malo sputava malo u tome, znači ne mogu baš raditi stvari koje bi radio da nemam tako veliku obitelj, ali djeca će narasti jednog dana, pa ćemo žena i ja biti vrlo vjerojatno avanturisti", ispričao je kuhar Tomislav Pavlović.

Ovaj otac petero djece po zanimanju je kuhar, a svoje specijalitete smatra glavnim adutom. "Većina ljudi voli ono što skuham, pa ako će htjeti fino jesti, morat će me čuvati", istaknuo je Tomislav. Otkrio je i čime će pokušati impresionirati ostale ukućane.



"Pa ne znam, budemo im neki kruh spekli fini", rekao je kuhar. I dok se Tomislav drži one da ljubav ide kroz želudac, Silvio i Dora dat će sve od sebe da Farmere riješe suvišnih kalorija. No ovaj Međimurac smatra da se pritom treba znati i zabaviti.

"Gitaru sviram, malo pjevam, mislim da bi mogao dobro zabavljati ekipu. Da bude najviše oko toga fokus, da ne bude tu nekih trzavica i to", ispričao je poslovođa Saša Štefić.

No cijelo će ovo iskustvo, smatraju, biti velik test tolerancije, strpljenja i međuljudskih odnosa. "Ipak si u društvu ljudi koje ne znaš, koje možda nikad u životu ne bi ni sreo, a kamoli s njima pio kavu, družio se itd. I bit će zanimljivo vidjeti hoće li se desiti sinergija ili nešto drugo", naglasila je Dora.

"Vjerojatno ću probati naučiti neke nove stvari koje do sad nisam i bit ću u toj svojevrsnoj izolaciji od nekog društva, mislim da će mi to dobro doći u životu, da se promijene neke rutine", najavio je Tomislav.

"Da vidimo malo kako je živjeti bez mobitela i bez tehnologije", rekao je Saša. No ima i jedan drugi motiv. "Prvo hoću par kila izgubiti, to mi je najvažnije", otkrio je. Nada se da će mu Farma u tome pomoći.

Dora, pak, vjeruje da će joj na putu do pobjede pomoći njezin širok spektar interesa i hobija. "U slobodno vrijeme volim se baviti jahanjem i konjima, to je moja prva ljubav i moj prvi sport. Osim toga, tu su alpinizam, ronjenje s bocama, orijentacijsko trčanja, kajakanje divljim vodama, znači, ima tu velik broj outdoor sportova, volim biti vani", ispričala je.

Otkrila je i za koje vještine smatra da će joj dobro doći u showu. "Prvenstveno rad s konjima, ja sam kao doma što se tiče štale i seoskih poslova. Znam kositi travu, balirati, ništa mi nije problem, kopati vrt, primiti se lopate", rekla je.

"Imam volje na bacanje, ponekad sam samozatajan, ali znam napraviti u pravom trenutku ono što treba", istaknuo je Silvio.

