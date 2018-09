Napetosti i sukobi karaktera proteklog su tjedna farmerima stvarali najveći problem. A ni gazda Frane nije se pokazao u najboljem svjetlu. Nama je pak otkrio kakvu točno igru namjerava igrati

Čini se kako seoska idila ne djeluje previše smirujuće na naše farmere koji su u svojem prvom tjednu na imanju odradili više svađa nego posla. Ali zato je tu Ozren. Kao profesionalni bioenergoterapeut, spreman je u bilo kojem trenutku vratiti ravnotežu rastrojenim farmerima.



''Ja sam spreman jer posao kao takav je dio mene i tu sam na raspolaganju koliko će bit farmerima potrebna pomoć, što se tiče samog momenta liječenja tu sam. Smiren sam, kažu da imam neku određenu životnu mudrost tako da smatram da sve ono što se dešava, postoji razlog za to, bilo dobro ili loše imam tendenciju da izvučem najbolje iz toga'', govori Ozren.



Ne boji se ni zasukati rukave i naučiti pokoju novu vještinu.



''Dosta sam i fizički u životu radio, smatram da tu neće bit problem. Nisam jedino muzao kravu al mogu i to, počistit štalu, cijepat drva, super mi je to'', tvrdi.



A sudjelovanje u reality showu već je i obiteljska stvar, s obzirom na to da mu je brat prošao kroz jedan reality.



''Moja parola je uvijek život je igra, igrajte ga'', zaključio je.

A igra nije uvijek naklonjena svima. Tako je Srećko već u prvom tjednu postao sluga. Iako se prije ulaska na Farmu hvalio poznavanjem seoskog života, čini se kako nije bio previše revan u bacanju na posao.



''Lijepi novci se nude a nije to nešto prezahtjevno za mene. Sa sela sam, meni je 80% stvari tamo poznato jedino ne znam s kravama i konjima'', priča Srećko Lučić.

No, zato dobro zna s farmericama, koje je podučio mužnji koza.



''Veselim se upoznati nove ljude, ja sam jako društven, komunikativan, upoznat ću i neke tete, možda i neka teta bude za mene. Valjda neka voli malo ovako deblje'', šali se.

Ipak, Srećko je, kako sam za sebe kaže, u areni opasan protivnik.



''Ja sam ljudina i jako dobar čovjek i gledam se ne zamjeriti nikome i bit ću dobar kolko god će ta druga strana sa mnom htjeti bit dobra ali kad dođe čas da će morat odmjerit snage bilo umne bilo ove fizičke neću pustit nikome'', objašnjava.

Svatko za sebe smatra da ima najjači adut, a trenutačno ne tako miljeni gazda Farme, ima svoju taktiku borbe za finale.



''Pošto sam psihički stabilan onda mogu podnjet svakakve torture nisam toliko agresivan da ću nekoga napast ali dopustim jedno određeno vrijeme, pustim te, a onda na kraju ja napadam'', govori Frane Ćorić.

Djevojke su pak možda u ovaj izazov krenule nešto skromnije.



''Ja sam osoba koja je iskrena koja ne glumi, a mislim da za farmu to baš i nije neki adut za pobjedu jer iskrenost nije baš vrlina tamo, ali bit ću takva kakva jesam pa dokle dospijem'', sigurna je Kristina Kesovija.

Iako se sa životom na selu susreće prvi put, Kristina je svoje kolege farmere ugodno iznenadila.



''Kristinu sam na prvu skroz krivo procijenio. Mislio sam da će bit gadljiva pema svemu ali se super snalazi u prljavštini, blatu, svemu'', komentirao je Jurica.

Jer svi su na kraju krajeva spremni na borbu. Posebno Maja koja bi osvojenom nagradom najviše željela pomoći majci.



''Ja se neću dat, bit ću uporna, pa ako me izbace, izbace, ali sama da ću otić, nadam se da neću. Vjerujem sama u sebe'', uporna je Maja Putica.

Na kraju svega, ne bi se libila ni sklopiti poneki pakt.



''Ja mogu sa svakim tako da bi možda se dogovorila da dijelimo nagradu'', razmišlja Maja.

Dogovori, klanovi i došaptavanja iza ugla mogli bi najviše smetati još jednoj Maji.

''Ali su mi dali savjet da ne slušam toliko ogovaranja i ako bude toga da se samo smijem i budem pozitivna'', govori Maja Jambreković.



Možda se još uvijek boji konja, no borbe za glavnu nagradu ni najmanje.



''Mislim da sam borac u životu, volim se boriti i ako zapnem za nešto mislim da ću izdržat do kraja'', smatra.

A do kraja je još jako puno izazova pred njima.



''Doći će točno jedan period kad ćemo svi jedni drugima smetat. To će bit tri tjedna divno i krasno, a kad ostanemo bez klope će izbit rat'', siguran je Frane.

