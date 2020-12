Iz tjedna u tjedan, Fabijan Pavao Medvešek je brojnim transformacijama oduzimao dah i žiriju i publici, a veliko je finale okrunio pobjedom, o kojoj je sve ispričao Sanji Kuzmanović za In magazin.

Šestu sezonu showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Fabijan Pavao Medvešek otvorio je kao Freddie Mercury, a u finale se plasirao brojnim upečatljivim nastupima. No da je skroman, pokazuje njegov odgovor na Majino pitanje misli li da će pobijediti.

''Ne'', rekao je.

Međutim, žiri je, kao i bodovna ljestvica, rekao drugačije. I uistinu, bio je ovo spektakularan nastup kojim si je Fabijan osigurao pobjedu u šestoj sezoni.

''Baš mi je bio ogroman šok, evo stvarno. Dok ti čekaš cijeli dan da se to pripremi, da se to napravi. Nekako nisam ni tu noć prije spavao najbolje, baš sam bio u nekom stresu i nekom opterećenju za koje uopće nema potrebe i nekako sam se već pomirio s tim da neću pobijediti, nije to nešto sad, neće se ništa dogoditi i na kraju kad su rekli da jesam, stvarno nisam mogao vjerovati'', rekao je i dodao misli li daga je gljiva mazila.

''Pa moram priznati da stvarno sam bio iznenađen u pozitivnom smislu jer ja jako volim velike pjevače i pjevačice i imao sam priliku svašta od toga izvesti. Nekad nisam bio najsretniji na svijetu, ali što su zali drugi dobivati, mislim da je ovo bio stvarno jedan super, super set'', rekao je.

Ipak, u jednoj se transformaciji baš nikako nije pronašao.

''Najteže sam se poistovijetio i sa likom i sa zadatkom i sa pjesmom jer nekako ni u kojem pogledu nije moj neki smjer, je možda Pink. Meni je to baš bilo teško. I taj cijeli dan mi je bio težak, ne znam, baš se nekako skupilo, ne sjećam se koje je to točno bila emisija, ali znam da se osjetio taj neki umor. Ekstremno je teško biti žena. Ne mogu si uopće zamisliti, od štikle, noktiju, kose…Trepavice, depilacija. Ne znam, u jednom trenutku tijelo shvati da ne može ništa protiv toga i u nekom trenutku ti tijelo shvati da ne može ništa protiv toga i jednostavno ti cijelo tijelo pulsira od muke što sve moraš raditi. Onda kad i završi taj nastup i napokon si gotov i sve je riješeno, ti moraš sjesti i sad sjediš u tom šosu još ne znam koliko sati i grozno je, konstantno moraš paziti kako ti stoje noge, da l' si ovak, da '' si raskravljen, dal si onak, mislim grozno, takav neki pritisak imati konstantno, uopće nisi ni svjestan kad si non stop budala, stvarno nova neka svijest i novo neko razumijevanje na suludoj razini'', zaključio je.

Upravo mu je muška rekvizita zadavala najviše problema.

''Najteže su možda stvari kad imaš umjetne dlake po licu, to je dosta teško zato što te dlake, budući da su ljepljene na tvoje lice, jesu one ljepljene, ali nisu one fiksirane, pa se stalno miču, tako da kad nešto želiš popiti ili pojesti, uglavnom jako puno toga ulazi i u usta i u oči i u nos i to baš bude iritantno, grozno. I nokti! Dugi nokti su nešto što se ne možeš priviknuti. Jednom kad dođu nokti nema wc-a, nema ničeg. Pogotovo jer mi nemamo tu svijest da su ti nokti sad dio tebe'', zaključio je.

U svim ovim zgodama i nezgodama, koje su trajale punih 16 tjedana, najveća mu je potpora, kaže, bila djevojka Karla.

''Moram priznati da je moja cura mene uspjela spakirati svaki dan i dočekati svaki dan i bez nje – nema šanse, ja ne bi… Toliko puta sam rekao ne mogu, ne želim, neću i ne mogu. Onda bi ona rekla - gle, fakat možeš, kaj briješ, i zbog toga sam uspio svaki dan dovesti do kraja i svaki dan shvatiti da stvarno mogu'', priča.

