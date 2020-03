''Prvo pa muško'', šale se mnogi ovih dana nakon što je Fabijan Pavao Medvešek odnio prvu pobjedu u showu Tvoje lice zvuči poznato. Ne samo da je probio led u prvoj emisiji već je probio led i za cijelu novu sezonu.

I tako je Fabijan Pavao Medvešek upisao svoj prvi nastup, a ujedno i prvu pobjedu u showu Tvoje lice zvuči poznato.

''Pritisak mi je bio svakako. Treba otvoriti, treba doći i nešto napraviti, a nisi uspio vidjeti nikoga prije. Bilo je drugih sezona, ali ovo je nova sezona i nova ekipa. Ali volim ja što prije riješiti to što imam riješiti, pa onda se suočiti čim prije, pa mi je bilo drago'', rekao je nakon pobjede glumac.

Led je probio upravo s velikim Freddiejem Mercuryjem.

''Freddie Mercury imao je takvu sposobnost energije koja je konstantno ovdje, konstantno je jaka, ne prestaje. Njegova prisutnost ne prestaje i to stvoriti da si ti cijelo vrijeme: da, to sam htio, to je isto bio jedan zadatak, jesam li to uspio - ne znam'', govori.

No siguran je da jedan detalj koji nije išao po planu nitko nije ni primijetio.

''Krenulo je dosta dobro, no ima jedan dio, nitko nikad neće znati gdje je taj dio, ali ja znam da nešto nisam rekao što sam trebao reći, ali it's ok. Uspjelo je tako da je izgledalo kao da sam rekao, odnosno kao da nije trebalo reći. Nitko nije skužio'', otkrio nam je.

Najveći su mu izazov ipak bili:

''Zubi su bili zanimljivi jer nikad nisam nosio umjetne zube. Još su ovi dosta veliki i tako mijenjaju cijelu fizionomiju, ne samo toga nego i tog aparata govornog'', objašnjava.

Mnogi su ostali iznenađeni njegovim vokalnim sposobnostima.

''Ovo je bio najbolji nastup koji sam dosad vidio u ovoj sezoni'', smije se Igor Mešin, a da mu je dobra fora, potvrdio je i sam Fabijan.

Da mu pjevanje dobro leži, u glumačkim vodama baš i nije neka tajna.

''Ja jesam završio dramsku akademiju, pjevam u kazalištu, u Komediji, mjuzikle, jako to volim i to je zapravo moj glavni posao. Moram zahvaliti iskustvu i pjevačkoj i životnoj školi, svom bendu Free Ride, koji je bio jedan od najboljih perioda u mom životu'', otkrio nam je.

Iako je to razdoblje života iza njega, svestrani glumac ostavlja sve opcije otvorene. No upravo zbog toga 24 sata u danu nekad nisu dovoljna za sve što treba obaviti.

Što se prvog poretka na bodovnoj ljestvici u novoj sezoni tiče, Fabijan je imao opasnu konkurenciju.

''Meni je izvrsna bila Neda, tako je za kraj nekako zaokružila tu prvu epizodu. Ta pjesma je jaka i ona ju je dobro, izvrsno izvela. I Lana se borila s tim odijelom... Super smo ekipa, baš smo dobra ekipa. Svi smo i dobri i želimo si pomoći jer svima nam je novo, svima nam je strano i svima nam je strah iza leđa.

Vidjet ćemo. Probat ćemo se sa svima izboriti do kraja. Sad, dokle će to doći... Ne znam'', pita se Fabijan.

No mi znamo, a saznat ćete i vi već sljedeće nedjelje u drugoj epizodi showa koji će vas držati prikovanima ispred malih ekrana. Vidimo se!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.