Je li istinita ona da je ''žena ženi vuk'' ili su od drugih najviše naučile? Slušaju li žensku intuiciju, poznate su dame otkrile našoj Sanji Kuzmanović. A povodom Međunarodnog dana žena svaka od njih drugim je ženama poslala snažnu poruku.

One su lijepe, jake, uspješne, samostalne i od prošlog petka smiješe se s portreta u galeriji Kranjčar. Inspirativnim porukama naše su poznate dame obilježile dan posvećen upravo njima.

''Ne idi u klaupe, budi ono što jesi, ne podilazi baš previše svima, jel tako, to sam dobila nekako, budi svoj. I sve što radiš u životu, radi s ljubavlju'', savjet je Indire Levak.

''Smatram da su ljudi danas dosta stisnuti, boje se biti povrijeđeni, boje se biti razočarani, boje se dopustiti da ih nešto gane. Kad pustiš srce pa da i plače, i da voli, nekako život je puniji, ima smisao'', smatra Ivana Paradžiković, voditeljica i urednica Provjerenog.

Najčešća poruka žena ženama bila je da nauče voljeti same sebe.

Budi sretna, vodi brigu o sebi, misli na sebe, voli se, mazi se, pazi se, jer mi sve žene imamo neke ambicije prema drugima i onda zaboravimo voljeti i njegovati sebe i onda padnemo u drugi plan'', zaključila je Renata Končić Minea, pjevačica i voditeljica.

''Moram priznati da je nekad to stvarno teško, stvarno je teško voljeti sebe, ali mislim da kad zavolimo sebe, onda je lakše voljeti i imati razumijevanja i za druge ljude'', mišljenje je glumice Judite Franković.

''Mi to lako zaboravimo, lako stavimo bilo koga drugoga ispred nas, a to nije dobro za nikoga na kraju'', reklanam je glumica Tara Rosandić.

Isto tako, drage žene, naučite se oslanjati na vlastitu intuiciju. Jer žensko šesto čulo je, slažu se dame, nepogrešivo.

''Nekako ta intuicija me činila sigurnijom u sebe, iako to tada nisam prepoznavala kao neku sigurnost, nekako mi je samo bilo jasno: okej, to je moj put'', objašnjava nam Judita Franković.

Iako je izreka da je žena ženi vuk gotovo uvriježena, oko toga se ipak lome koplja među pripadnicama nježnijeg spola.

''Pa ne volim generalizirati, ali u poslu su žene dosta nemilosrdne, moram priznati'', mišljenja je Ivana Paradžiković.

''Ja imam jako drage, lijepe i dobre žene oko sebe, koje volim već godinama i koje vole mene i nemam nikakvih vukova u životu'', otkrila nam je Minea, a Tihana Harapin nam je odala kako ju je život naučio da ne bi voljela imati žene kao neprijatelje, možda radije muškarce.

Ipak, upravo su od žena dobile najbolje životne smjernice, čak i onda kad su savjeti zapravo izostali.

''Majka je moja bila tipična prestrašena majka i na bazi nekih njezinih postupaka za koje mislim da nisu bili u redu, mislim da je mogla biti jača, čvršća, snažnija, u nekim momentima ja sam došla do zaključka da neću u nekim stvarima biti kao moja majka, ne zato što je ona bila loša nego zato što je bila previše dobra'', otkrila nam je Tihana.

Upamtite, bitno je biti ono što jeste i voljeti se upravo zbog toga. Dan žena tada ćete slaviti i sve ostale dane u godini.

