Ako još niste čuli Erica Vidovića - sad je prilika. Mladić koji će ove godine nastupiti na Dori, iako tek na početku dvadesetih, svestrani je kantautor, vokalist i producent. Ukratko, netko čije ime treba zapamtiti. Pa - upoznajte Erica!

Svestrani glazbenik Eric Vidović nedavno je navršio 21 godinu, a iza sebe već ima sjajne rezultate. Njegov debitanstki album "I am Eric" našao se na prvom mjestu ljestvice najprodavanijih albuma u hrvatskoj.



"Zanimala me produkcija oduvijek pošto volim računala i glazbu, produkcija to objedinjuje i spaja tako da sam odlučio raditi na svom albumu. Naučio sam i produkciju, zapravo završio Akademiju u Zagrebu koja me podučila glazbenoj produkciji i u svojoj sobi završio sam svoj prvi studijski album", pohvalio se Eric.



Album nastao u Ericovoj sobi, u malom mjestu Rasinje pokraj Koprivnice, danas u SAD-u distribuira diskografska kuća koja predstavlja neke od najvećih glazbenih zvijezda današnjice, kao što su The Weeknd, Ariana Grande i Taylor Swift.



"Kad sam tu vijest doznao otvarali smo šampanjac jer to nije mala stvar za jednog izvođača u Hrvatskoj, da ga primjeti netko u Americi već je veliki uspjeh, a sve ostalo je onda dodatni bonus koji treba najbolje moguće iskoristiti", zaključio je.



Eric je još s osam godina otišao na prvo natjecanje iz klasične gitare.



"Na kojem sam odmah odnio pobjedu, a nakon toga je je uslijedilo još dvadesetak natjecanja na kojima sam vrlo redovito osvajao ili prvo ili drugo ili treće mjesto, rijetko kad je to bilo ispod toga", pohvalio se Eric.



Mladi kantautor, kojeg glazbeni kritičari nazivaju hrvatskim Edom Sheeranom, na Dori će se natjecati s autorskom pjesmom 'I found you'.



"Prošle godine isto sam se pojavio na Dori tako da sam prošao već cijelu tu priču, znam kako stvari funkcioniraju. Naravno da će biti treme, pozitivna trema uvijek postoji, ali spreman sam na sve", zaključio je.



Njegov stajling u opatiji potpisuje istaknuti dizajner Ivan Friščić. Vrhunski profesionalac ni ovog puta ništa nije prepustio slučaju.



"Od karaktera osobe od onog što ona inače nosi, samog stila znači, do same pjesme, vizualnog identiteta koji će biti zastupljen na screenovima iza", najavio je Ivan.



Eric će u opatiji gitaru zamijeniti koreografijom.



"Dosad nikad nisam plesao na pozornici uvijek to bude s gitarom u rukama i onda je to neka moja comfort zona, no ove godine sam odlučio iz nje izaći. Pa eto vidjet ću kako će to proći", izjavio je Eric.



Nadamo se da će se skromnom i ljubaznom Ericu ostvariti svi planovi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Rijetke bi se usudile uskočiti u prozirnu opravicu poput ove dame, nikada se nije sramila pokazati obline u punom sjaju +28

Britney Spears objavila fotku iz Hrvatske pa zbunila fanove, evo koji naš gradić je svojom ljepotom očarao pjevačicu +26